Nederlandse helden Denzel Dumfries en Cody Gakpo samen op stap na succesvolle periode

Oranje-internationals Denzel Dumfres en Cody Gakpo hebben elkaar opgezocht om samen te shoppen, zo blijkt uit een foto die Dumfries deelt op Instagram. Beide Internationals zijn bezig aan een zeer succesvol voetbalseizoen en lijken dat samen te vieren met een relaxed dagje winkelen.

Beide Oranje-internationals hebben tot nu toe beide een zeer succesvol voetbalseizoen achter de rug. Dumfries bereikte dinsdag met Inter Milan de finale van de Champions League door in de return met 4-3 te winnen van FC Barcelona, waar hij landgenoot Frenkie de Jong versloeg.

Betrokken bij vijf doelpunten

In de heenwedstrijd scoorde de rechtsback twee keer voor de Italiaanse ploeg en gaf hij een assist. Ook in de return was hij belangrijk door twee assists te verzorgen. Dat maakte dat hij bij maar liefst vijf doelpunten betrokken was. Met Inter staat Dumfries momenteel tweede in de Serie A, drie punten onder koploper Napoli.

Niet uit het oog verloren

Ook Cody Gakpo kende een zeer succesvol seizoen met Liverpool, waar hij onder Arne Slot onlangs kampioen werd in de Premier League. "Blessed & Grateful," schrijft de speler dan ook bij een blije foto op Instagram. Beide spelers kennen elkaar niet alleen van het Nederlands elftal, maar ook van PSV, waar ze voorheen samen speelden. Zo te zien zijn de twee, ondanks dat de aanvaller in Engeland woont en de verdediger in Italië, elkaar nog altijd niet uit het oog verloren.

Zo blijkt uit een foto die Dumfries deelt in zijn verhaal op Insta, waarop te zien is hoe de twee internationals elkaar hebben opgezocht om samen te gaan winkelen. Ook hun voormalige voetbalclub PSV is de foto niet ontgaan. De Eindhovenaren delen de foto met trots op hun Instagrampagina met de tekst: "Twee PSV-legendes."

Dumfries kan na zijn spectaculaire opreden in de Champions League niet meer stuk in Italië. De international had, met zijn betrokkenheid bij vijf doelpunten, een hoofdrol in het tweeluik tussen Inter en Barca. De Italiaanse kranten stonden dan ook vol met positieve recensies over de Barendrechter. Gazzetta dello Sport bracht hem zelfs in verband met de Gouden Bal. In Italië wordt hij door sommigen zelfs als de beste wingback van de wereld gezien.