Nederlandse oud-prof beleefde bizar avontuur en verdiende daar grof geld mee: 'Kom maar even naar mijn kamertje'

Melvin Platje zal de opmerkelijke 'band' met de clubpresident van Neftchi Baku nooit meer vergeten. Bij zijn eerste avontuur over de landgrenzen maakte hij meteen kennis met de wetten van het buitenlandse voetbal: scoren en anders gauw wegwezen. "Kom maar even naar mijn kamertje, zeggen ze dan", vertelt Platje over de bijzondere maanden in Azerbeidzjan.

Platje maakte furore bij FC Volendam en NEC. Tal van clubs stonden voor hem in de rij, maar het werd de populairste en grootste club van Azerbeidzjan: FK Neftchi. "PSV, Ajax en Feyenoord zouden niet komen en toen kwam Neftchi. Daar kon ik héél veel geld verdienen én Champions League spelen", vertelt Platje, die volgens zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht zelfs vier à vijf keer zijn salaris in Nijmegen zou krijgen, tegen Sportnieuws.nl.

Indonesische cultheld Melvin Platje openhartig over bijzondere taferelen: 'Zeg dan maar eens nee' Voetballer Melvin Platje is bij Bali United uitgegroeid tot een ware volksheld. De Indonesische fans op het eiland praten nog altijd vol bewondering over hem. Hij koestert warme gevoelens voor de club en mist het leven daar. "Qua sfeer, fanatieke supporters en waardering kan geen club tegenop."

Oorlog in Azerbeidzjan?

De huidige spits van de Amsterdamse amateurclub AFC geeft toe dat hij zich eerst moest verdiepen in Azerbeidzjan en de stad Bakoe, mede door de vele vooroordelen die hij hoorde. "Je denkt snel aan de oorlog, maar mensen hebben altijd hun mening en vooroordelen. We hebben ons erin verdiept en ontdekten dat Bakoe een prachtige stad is met mooie gebouwen. Alles was goed geregeld en het was veilig. We hebben écht genoten van het leven, ondanks dat het voetbal niet was wat ik ervan had verwacht."

Neftci hoopte zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor de Champions League-groepsfase, maar Platje kwam van een koude kermis thuis. In de eerste ronde schakelde het Albanese Skenderbeu hen al uit. "Ik dacht: 'Lekker Champions League spelen' en dan straks in de poule met Inter enzovoort... Die droom was snel voorbij", lacht de oud-prof als een boer met kiespijn.

Bekijk onze documentaire met AFC-spits Melvin Platje.

Toen de grote droom van Platje uiteenspatte, was het voor de spits haast onmogelijk om nog te slagen. "Dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Pfff. Die president...", gaat Platje verder. "Als je twee keer een bal het stadion uitschiet, dan moet je al naar de president. Dan vragen ze al waarom je niet scoort en zeggen ze: 'als je nu niet presteert, dan sta je wissel'. Nou, toen scoorde ik natuurlijk niet en toen haalden ze alweer een nieuwe spits."

"Die man denkt dat hij je dan motiveert, maar dan wordt het alleen maar slechter. Die mensen hebben geen flauw idee hoe ze daarmee moeten omgaan. 'Kom maar even naar mijn kamertje', zeggen ze dan. Ik hoop dat ze er nu wel van hebben geleerd, maar in mijn tijd absoluut niet", sluit Platje met een diepe zucht af. Uiteindelijk kwam hij tot één goal in zestien duels.