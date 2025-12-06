Kevin van Veen was vrijdag met FC Eindhoven met 4-0 te sterk voor Jong PSV, mede dankzij een rake vrije trap van de aanvaller. Na het duel vertelde hij over de mentale strijd waarmee hij vóór de wedstrijd worstelde: "Ik durfde niet."

Alle vier de doelpunten vielen voor rust voor FC Eindhoven tijdens Pakjesavond. Na afloop van het duel verscheen Van Veen voor de camera van ESPN. "Het was wel fijn om weer een keer op het veld te staan. Een prima overwinning tegen een hele goede ploeg", aldus de aanvaller.

"Ik ben blij voor het team, maar als ja anderhalf à twee jaar zwaar depressief bent geweest en het heel lastig met heel veel dingen hebt gehad, dan is dit voor mij wel echt een trofee", vervolgt Van Veen openhartig. "Een minuut voor de warming-up had ik een black-out. Ik wist niet of ik het nog wel kon. Om dan vandaag wel te spelen, ook al zijn er natuurlijk nog steeds veel verbeterpunten in mijn spel en fitness, maar uiteindelijk drie punten en een doelpunt, daar ben ik wel blij mee."

'Ik durfde niet'

Van Veen speelde bij clubs waar hij in het verleden voor in actie kwam in grotere stadions dan bij FC Eindhoven. Daar had hij nooit last van zenuwen, vertelt hij. Toch sloeg hij voorafgaand aan het duel met Jong PSV dicht. "Het waren geen zenuwen, ik had mentaal... ik durfde niet. Er zat iets in mijn systeem waardoor ik dacht: 'Ik kan het niet meer.'"

Rechtszaak

Van Veen kende een bewogen periode in zijn privéleven. Een rechtszaak tegen zijn ex-partner in Schotland en een moeizame omgangsregeling met zijn dochter spelen daar de hoofdrol in.

Zijn doelpunt droeg hij dan ook op aan zijn dochter. "Ik ben al twee jaar in een enorm gevecht. Ben aangeklaagd voor hele heftige dingen die ik nooit heb gedaan." Van Veen vertrouwt dan ook op een goede uitkomst van de rechtszaak. "Maar ik sta hier voor haar en dit doelpunt was ook voor haar", vertelde hij over zijn dochter.

