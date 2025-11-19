Raymond van Meenen trad ruim een jaar geleden trad aan als scheidsrechtercoördinator bij de KNVB, maar hij is nog geen millimeter opgeschoten. In de internationale arbitragewereld vraagt men zich ondertussen al regelmatig af wie er eigenlijk de leiding heeft in Nederland. Van Meenen is een onbekende naam, zonder gezag of ervaring op het allerhoogste niveau. En dat begint pijnlijk duidelijk te worden.

Van Meenen keerde na een afwezigheid van bijna tien jaar terug in het vak. Hij floot tussen 2001 en 2010 ruim tweehonderd wedstrijden in het betaald voetbal, maar keerde terug met een flinke achterstand. Dat hoeft niet fataal te zijn, mits hij leiderschap en durf toont om het scheidsrechterskorps te reorganiseren. Maar juist daar ontbreekt het volledig aan. Coaches en waarnemers worden niet effectief ingezet en de beoordeling van scheidsrechters is allesbehalve streng. Het resultaat? Een seizoen vol chaos en fouten, zonder enige consequenties voor de arbiters.

Falen wordt eerder beloond dan bestraft

Neem Danny Makkelie, de afgelopen jaren een van de beste scheidsrechters van Nederland. Dit seizoen fluit hij echter dramatisch, met week na week grote blunders. Maar in plaats van hem een weekje op de bank te zetten, blijft de KNVB hem keer op keer aanstellen voor topwedstrijden. In de tijd van Mario van der Ende en Dick Jol was dit ondenkbaar. Toen gold een harde lijn: maakte je een fout, dan was je gewoon twee weken uit de roulatie. Tegenwoordig lijkt falen eerder beloond te worden.

Hetzelfde geldt voor Robin Martens, die bij NAC opzichtig in de fout ging. Hij gaf Fredrik Oldrup Jensen een onterechte rode kaart, die later werd geseponeerd. Ook Lewis Holtby kreeg een twijfelachtige rode prent. Toch mag Martens gewoon blijven fluiten, alsof er niets is gebeurd. Het schept een beeld van een KNVB die fouten tolereert en arbiters beschermt, terwijl spelers wél worden geschorst of uit het veld worden gestuurd bij discutabele beslissingen.

Het ligt ook bij KNVB-directeur Marianne van Leeuwen

Raymond van Meenen lijkt vooral bezig met het pappen en nathouden. Hij mist niet alleen de ervaring om zijn scheidsrechterskorps te leiden, maar ook de durf om duidelijke keuzes te maken. Het beleid is slap en inconsequent, en dat straalt af op het veld. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij Van Meenen. Ook KNVB-directeur Marianne van Leeuwen moet zich afvragen hoe lang ze dit nog laat doorgaan. Het geld stroomt binnen bij de KNVB, maar scheidsrechters wegsturen lijkt een taboe, waarschijnlijk vanwege contractuele verplichtingen.

Toch is het tijd om harde keuzes te maken, desnoods geef je mensen met een contract een jaarsalaris mee. Als een arbiter niet presteert, hoort hij niet op het veld te staan. En als Van Meenen niet in staat is om het scheidsrechterskorps te reorganiseren, dan is het tijd om een leider aan te stellen die dat wél kan. Het Nederlandse voetbal verdient scheidsrechters met kwaliteit en een coördinator met visie. Tot die tijd blijft de arbitrage een zwakke schakel in het Nederlandse voetbal.

