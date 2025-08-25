Tijdens de derde speelronde van de Eredivisie was er genoeg stof tot discussie. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende besprak de opvallende arbitrale momenten met Sportnieuws.nl en liet zijn kritische blik schijnen, van een héél opmerkelijk incident tot een kleine stadionrel. "Veel mensen kijken wel, maar zien het niet", stelt Van der Ende.

Een van de meest besproken momenten was de penalty van NEC-speler Tjaronn Chery tegen NAC Breda. "Je moet aan een aantal criteria voldoen: de bal moet op de stip liggen, de speler moet duidelijk kenbaar maken wie ‘m gaat nemen, de overige spelers moeten buiten het strafschopgebied staan én de doelman moet op de lijn staan. Nou, dat stond de doelman van NAC niet, die stond duidelijk achter de lijn. Het fluitsignaal om de strafschop te nemen was véél te voorbarig van Bas Nijhuis. Ik heb het idee dat het ook met de concentratie van Bas te maken heeft, ook gekeken naar zijn verleden", zegt Van der Ende.

'Als ze zo over je praten...'

Chery gaf zelf toe dat hij de penalty bewust op een opvallende manier nam vanwege de aanwezigheid van Nijhuis. “Ik dacht: Nijhuis fluit, en die fluit nogal soepel, dus ik tik hem gewoon langs de keeper. Het was een cadeautje,” zei hij tegenover ESPN. Van der Ende reageerde kritisch: "Als ze zo over je praten…"

Van der Ende wees op een belangrijke wijziging in de werkwijze. "Tot vorig seizoen stonden grensrechters op de achterlijn bij penalty’s, maar die hebben nu een andere positie omdat ze het zicht van de doellijntechnologie beperkten. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat de scheidsrechter, assistent-scheidsrechter én VAR dit niet hebben waargenomen. Misschien moet we de assistenten weer op de achterlijn zetten."

Rood voor Luuk Brouwers na wedstrijd

Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers kreeg rood na het laatste fluitsignaal in het duel met FC Twente, omdat hij het niet eens was met scheidsrechter Dennis Higler met het momenten van affluiten. "Tijd is tijd, maar het is niet handig om bij een hoekschop te fluiten voor het einde van de wedstrijd", aldus Van der Ende. Het leverde woede bij Brouwers op, hoewel hij zelf niet doorhad dat hij al een gele kaart op zak had. “Volgens mij was hij de hele wedstrijd al over de rooie. Maar ik verbaas me vooral over de kennis van de spelregels van spelers, trainers en commentatoren. Er is namelijk altijd een ploeg ‘in de aanval’, wanneer moet je dan affluiten?"

Zuivere speeltijd

Van der Ende pleit opnieuw voor het invoeren van zuivere speeltijd. "Ik ben daar groot voorstander van, want dan voorkom je situaties zoals deze. Nu stond de klok op 96.54, terwijl er vijf minuten blessuretijd bijkwamen. Met zuivere speeltijd weet iedereen in het stadion meteen: zoveel minuten moeten we nog. Dan was Brouwers nu ook niet geschorst", voegt hij toe met een knipoog.

Joey Kooij onder druk

Arbiter Joey Kooij kwam ook onder vuur te liggen na zijn beslissing om een vermeende handsbal van Excelsior-speler Irakli Yegoian af te fluiten. Hierdoor werd dé kans op de openingstreffer tegen FC Utrecht vroegtijdig afgebroken. "Als hij ervan overtuigd is dat die speler hands maakt, dan mag hij fluiten… Op de beelden die ik heb gezien, was het alleen geen hands", oordeelt Van der Ende, die denkt dat het te maken heeft met druk. "Je ziet dat een scheidsrechter tóch onder spanning en druk staat, waardoor het waarnemingsvermogen minder wordt. Veel mensen kijken wel, maar zien het niet."

Stadionrelletje bij Telstar

Ook buiten het veld ging het mis, bij Telstar tegen FC Volendam. Een fan van Telstar gooiden een volle beker bier richting de grensrechter, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk het spel staakte en de spelers naar binnen stuurde. Van der Ende stond volledig achter deze beslissing. "Terecht, dat zijn de afspraken. Ik hoorde de stadionomroeper ook zeggen: 'je bent goed in beeld, dus de gevolgen zie je wel tegemoet'. Nou, inderdaad. Dan zie je een volwassen man een bierdouche geven aan de grensrechter, dat kan écht niet", besluit Van der Ende fel.

