Jan de Jong (58) had als kind grote dromen: hij moest en zou op de Olympische Spelen verschijnen. Daarvoor stapte hij elke dag om 5.00 uur zijn bed uit. Het leven liep anders, langs de NOS waar hij van stagiair tot directeur omhoog werkte en via Feyenoord kwam hij bij de Eredivisie terecht. "Als er iets zou zijn, dan zou ik bij de MLS iets willen in New York."

De Eredivisie-directeur groeide op in Brabant in een kathoeliek gezin: "Dat was toen nog een echte enclave. Het was niet de vraag of je gelovig was, het werd van je verwacht." Maar al gauw verruilde hij en het gezin Brabant voor Rijswijk, onder de rook van Den Haag. Daar ontstond zijn fascinatie voor sport en media, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Olympische ambities

Wat veel mensen niet weten is dat De Jong zelf lang ook een sportieve ambitie had: hij zwom enorm veel. "Ik wilde topsporter worden, als een gek trainde ik elke ochtend van vijf tot zeven. Het liefst twaalf tot veertien keer in de zomer." Dat hij voor zwemmen koos, is niet gek. De hele familie was er weg van. "Mijn broer zat al eerder op zwemmen en ik ging mee. Eerst waterpolo, maar daar had ik het fysiek niet voor." Hij koos voor wedstrijdzwemmen. "Ik wilde echt de Olympische Spelen halen, maar uiteindelijk was ik niet goed genoeg.

De Olympische Spelen haalde hij alsnog, maar niet als sporter. Dat lukte hem wel in zijn werkgebied: tijdens zijn lange dienstverband bij de NOS. "Mijn droom op werkgebied was altijd de NOS. Ik ben daar begonnen als stagiair en ik ben uiteindelijk directeur geworden. Ik heb dat 25 jaar gedaan, ik heb daar mijn droom geleefd", omschrijft hij.

Werk bij de NOS

De mooiste beleving die hij had bij de NOS was bij de kroning van Willem Alexander. "Op zo'n dag zijn er 1000 tot 1200 mensen bezig om dat voor radio, televisie, internet internationaal waar te maken, dat de hele wereld kan meekijken. Als je daaraan leiding mag geven, dat geeft zo'n gevoel", memoreert hij. "Iedereen houdt van de NOS die dag. Zelfs VVD-politici, die normaal geen groot voorstander van de publieke omroep zijn, kwamen naar me toe. Als er nou één dag was waarvan ik hoopte dat die nooit zou eindigen, was het deze wel."

Vervolgens ging De Jong naar Feyenoord, waar hij twee jaar directeur was, waarna hij directeur bij de Eredivisie werd. Hij prijst zich een gelukkig mens. "Ik vind mij een bevoorrecht mens. Ik ben gezond en gelukkig, heb geweldige kinderen en ben 31 jaar bij mijn vrouw. Wie kan nou zeggen dat hij in zijn leven de hele wereld heeft gezien en directeur was bij misschien wel de mooiste organisatie van Nederland: de NOS. Dus, ik ben niet klaar, maar wel tevreden. Ik ben verre van vermaakt, maar gelukkig nooit jaloers."

Internationale ambities

Maar dromen heeft hij zeker nog wel. En dat heeft ook met het buitenland te maken. "Als er nog iets te wensen is... Wat ik niet heb, is een internationale carrière. Ik heb wel veel samenwerkingen gedaan met Europese publieke omroepen, en ik werk nu met de European Leagues, maar een internationale carrière heb ik nog niet gehad."

"Dat is niet iets dat een gebrek is, maar als er dan iets zou zijn... Dan zou ik wel liever bij de MLS willen werken, in New York. Maar dat heeft meer te maken dat ik gek ben van de stad New York en van de dynamiek die daar is. Dat vind ik heel erg mooi."

In de vernieuwde Maaskantine gaat Robert Maaskant wekelijks in gesprek met een gast uit de voetbalwereld. Naast hem schuift ook Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Rick Kraaijeveld als co-host aan. Zij bespreken bijzondere verhalen, spraakmakende anekdotes en leggen de gast prikkelende stellingen en dilemma's voor. De podcast is elke woensdag 07.00 uur te beluisteren via Spotify of jouw favoriete podcast-app en te zien op YouTube.