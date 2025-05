Nederlandse topcoach krijgt flinke klap te verwerken: 'Ik ben echt teleurgesteld en verdrietig'

Een flinke domper voor Sarina Wiegman als bondscoach van de Engelse voetbalsters. Mary Earps maakte dinsdag bekend haar interlandloopbaan te beëindigen, ruim een maand voor het begin van het EK.

De 32-jarige Earps geldt als een van de beste keepsters ter wereld en staat onder contract bij Paris Saint-Germain. Zij speelt daar samen met de Nederlanders Lieke Martens, Jackie Groenen en Romée Leuchter.

"Ik ben echt teleurgesteld en verdrietig dat ze geen deel uitmaakt van het team. Ik wil haar in mijn team", aldus Wiegman. "Ze heeft zo geweldig werk geleverd voor Engeland. We hebben samen geweldige dingen bereikt."

Van glansrol naar bijrol

Earps speelde een glansrol toen Engeland het EK 2022 in eigen land won en een jaar later de finale van het WK bereikte. De afgelopen maanden kreeg de keepster van Paris Saint-Germain in het nationale team echter zware concurrentie van Hannah Hampton van Chelsea.

Wisselwerking tussen Engeland en Nederland

Wiegman ziet na het EK van komende zomer nog een belangrijke kracht vertrekken. Assistent-trainer Arjan Veurink wordt namelijk de nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Hij volgt Andries Jonker op, voor wie het EK dus zijn laatste kunstje wordt. Wiegman krijgt in ruil daarvoor de beschikking over Arvid Smit en Janneke Bijl, de huidige assistenten van Jonker.

Puzzelen voor Jonker

De Oranje Leeuwinnen nemen het vrijdag op tegen Duitsland en de bondscoach heeft een puzzeltje te leggen voor die wedstrijd. Naast Vivianne Miedema blijkt namelijk ook Lineth Beerensteyn niet fit genoeg om aan het Nations League-duel te beginnen. "Lineth zit op schema, maar dinsdag is ze er zeker nog niet bij. We hebben er alle vertrouwen in dat ze op 19 juni fit is als we de voorbereiding op het EK beginnen", aldus Jonker op een digitaal persmoment.

Gelukkig voor hem zijn de eerdergenoemde Leuchter (PSG) en Katja Snoeijs (Everton) wel beschikbaar.