Nederlandse topvoetballer Marten de Roon heeft zijn droom donderdag waargemaakt. Hij bezocht het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon. Zijn aanwezigheid op het heilige gras in Londen was wel iets anders dan verwacht.

De middenvelder van Atalanta deelde een foto van zichzelf vanaf de tribune op het grandslamtoernooi in Londen. De Roon is groot tennisliefhebber en beoefende de sport vroeger zelf ook.

"Dromen komen uit, soort van", schrijft hij bij het bericht op Instagram. Daar is ook een foto van de jonge De Roon op de tennisbaan te zien. "Ik droomde ervan om een professioneel atleet te zijn op Centre Court."

Dat is technisch gezien gelukt, al is het in een andere vorm dan hij misschien voor ogen had. De Roon blijkt toch meer talent te hebben met een bal aan zijn voet dan met een racket in zijn hand. Hij is dan ook een vaste waarde voor Serie A-club Atalanta, waar hij in 2017 terugkeerde.

Stunts op Wimbledon

Hij kon donderdag getuige zijn van een hoop spektakel op Centre Court. Zo zorgde de Amerikaanse Amanda Anisimova voor een grote stunt. Ze won in de halve finale van topfavoriet en nummer één van de wereld Aryna Sabalanka.

Ook verscheen er een Nederlander op de baan. Sem Verbeek speelt met zijn Tsjechische partner Katerina Siniakova in de finale van de gemegnde dubbel tegen de Brit Joe Salisbury en de Braziliaanse Luisa Stefani. Verbeek kan de eerste Nederlandse mannelijke winnaar in de gemengde dubbel op de Grand Slam worden.

Alles over Wimbledon

