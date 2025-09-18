Voor de derde avond op rij kwamen weer de nodige Nederlanders in actie in de Champions League. Niet voor Ajax of PSV, maar wel voor topclubs als FC Barcelona, Manchester City en Napoli. Het werd een enerverende avond voor onze landgenoten.

Bij de wedstrijd tussen Manchester City en Napoli stonden er twee Nederlanders in de basis: Tijjani Reijnders bij de Engelsen en Sam Beukema bij de Italianen. Nathan Aké en Noa Lang moesten genoegen nemen met een plek op de bank.

Goed voor de kansen

Reijnders zorgde voor de eerste kans in de wedstrijd. Hij schoot hard en hoog in het midden van het doel, maar doelman Vanja Milinkovic-Savic kon de bal over de lat tikken.

Enkele minuten later was het de beurt aan Beukema. Hij kopte de bal van dichtbij in de onderhoek na een voorzet uit een hoekschop, maar City-doelman Gianluigi Donnarumma stopte de bal met een knappe redding.

Kantelpunt van de wedstrijd

Het bleek echter de enige kans van de Napolitanen. Giovanni Di Lorenzo haalde de doorgebroken Erling Haaland onderuit en moest met rood van het veld. Daardoor haalde Napoli-coach Antonio Conte Kevin De Bruyne naar de kant. Vanaf dat moment zette City volop de aanval in en volgden de kansen elkaar in rap tempo op.

Pas in de tweede helft brak Haaland de ban voor City. De Noorse spits kopte de bal onhoudbaar in de rechterbovenhoek en tekende daarmee voor zijn vijftigste Champions League-doelpunt. Daarvoor had hij slechts 49 wedstrijden nodig, waarmee hij het record van Ruud van Nistelrooij verbrak, die 62 duels nodig had om hetzelfde aantal treffers te maken.

Enkele minuten later verdubbelde Jeremy Doku de score met een doelpunt waarbij de Nederlanders betrokken waren. Reijnders speelde de bal naar de Belg, die vervolgens Beukema op snelheid klopte, en de bal door de benen van de doelman in het doel werkte. Dit was tevens de eindstand

Frenkie bij Barca

Ook bij de wedstrijd tussen Newcastle United en FC Barcelona stond er een Nederlander in de basis. Frenkie de Jong om precies te zijn. Hij beleefde een spannendere wedstrijd dan Reijnders en Beukema.

Het duurde even voordat de ban werd gebroken op St. James Park. In de 58ste minuut kopte Marcus Rashford raak. Nog geen twee minuten later was het weer de Engelsman die in zijn thuisland scoorde. Hij passeerde zijn tegenstander en schoot vervolgens vanaf twintig meter de bal snoeihard via de onderkant van de lat in het doel.

Spanning

De wedstrijd leek beslist, maar niets was minder waar: in de negentigste minuut maakte Newcastle-spits Anthony Gordon de aansluitingstreffer. Daarmee laaide de hoop bij de Britten weer op, zeker toen er nog zeven minuten blessuretijd bijkwamen.

Het bleef echter bij hoop voor Newcastle. Frenkie en zijn ploeg wisten namelijk de voorsprong vast te houden, waardoor ze hun eerste wedstrijd van de Champions League wonnen.

