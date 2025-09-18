Bij Bayer Leverkusen konden ze de afgelopen tijd niet vaak genoeg benadrukken hoe goed het besluit was om Erik ten Hag razendsnel te ontslaan, maar de problemen lijken nog altijd niet opgelost. De Duitse topclub kon op bezoek bij FC Kopenhagen maar net voorkomen dat het tegen een nederlaag aanliep: 2-2.

Ten Hag moest eerder deze maand al na drie duels bij Leverkusen het veld ruimen. Dat was een opvallend besluit, want normaal gesproken staat de club er niet bekend om overhaaste beslissingen te nemen. De samenwerking met Ten Hag was echter dusdanig tegengevallen dat hij al na twee maanden werd weggestuurd.

De directie stak sinds het ontslag niet onder stoelen of banken dat het de juiste beslissing, was maar als ze hadden gedacht dat Kasper Hjulmand, de opvolger van Ten Hag, alle problemen op zou lossen dan kwamen ze donderdag bedrogen. De Deense coach won afgelopen weekend zijn eerste duel met de club, maar liep in de Champions League tegen een flinke zeperd aan.

Zeperd voor Leverkusen

FC Kopenhagen bleek namelijk een taaie tegenstander voor de Duitse topclub. De Deense landskampioen, met voormalig Eredivisie-spelers Dominik Kotarski (Ajax), Pantelis Hatzidiakos (AZ) en Marcos Lopez (Feyenoord), kwam al snel op voorsprong. Jordan Larsson, zoon van voormalig Feyenoorder Henrik Larsson, opende binnen tien minuten de score.

Het duurde lang voordat Leverkusen, met basisspeler Mark Flekken en invaller Ernest Poku, een antwoord wist te vinden, maar tien minuten voor tijd lukte dat toch. Alejandro Grimaldo schoot op weergaloze wijze een vrije trap in de kruising: 1-1. In de Deense hoofdstad volgde vervolgens een knotsgekke slotfase. Kopenhagen leek de zege alsnog naar zich toe trekken door een goal van Robert, maar een eigen goal van Hatzidiakos in de blessuretijd gooide roet in het eten.

Ontmoeting met PSV

Leverkusen redde dus op de valreep een punt. De Duitse club neemt het in de volgende speelronde van de Champions League overigens op tegen PSV. De ploeg van Peter Bosz gaat op woensdag 1 oktober op bezoek in Duitsland. Leverkusen speelt komend weekend in de Bundesliga thuis tegen Borussia Mönchengladbach.

