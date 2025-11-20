De interlandperiode beheerste de voetbalwereld de afgelopen dagen. Veel topspelers moesten naar het buitenland om hun nationale ploeg te ondersteunen tijdens beslissende WK-kwalificatieduels of oefenpotjes. Spelers die niet werden geselecteerd, konden even gaan en staan waar ze wilden. Hoewel, daar dachten ze bij Manchester United anderse over.

Manager Ruben Amorim liet zich namelijk van zijn meest strenge kant zien. Zijn spelers mochten in de interlandperiode niet naar het buitenland reizen. Even een paar dagen op en neer naar de familie was er voor de spelers die niet in actie hoefden te komen dus niet bij. Amorim nam de maatregel niet zomaar, maar vanwege een actie die vorig seizoen al voor de nodig ophef zorgde.

Toen besloten Marcus Rashford en Casemiro, die voor Engeland en Brazilië waren gepasseerd, een tripje naar de Verenigde Staten te plannen. Dat werd niet gewaardeerd binnen de club en door de fans. Het land ligt immers ver weg van Engeland. Tel bij die lange reis ook nog het tijdsverschil en een heel korte rustperiode op en je kan uitrekenen dat beiden niet volledig fit terugkeerden voor de volgende wedstrijd van hun club.

Amorim grijpt in

Amorim, die toen nét bij de club zat als opvolger van Erik ten Hag, verdedigde het duo in eerste instantie. United had namelijk niet uitdrukkelijk gezegd dat het niet de bedoeling was om op reis te gaan. Even later liet hij wel doorschemeren dat zulke reizen niet meer zijn toestaan. "Wij, als club, moeten de normen bepalen en deze situaties beheren", aldus de Portugees rond zijn aanstelling.

Twee Nederlanders het slachtoffer

En zo geschiedde: de manager hield voet bij stuk en daar ondervonden elf spelers de gevolgen van. De Nederlandse topvoetballers Tyrell Malacia en Joshua Zirkzee én ploeggenoten Tom Heaton, Tyler Fredricson, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Chido Obi en de geblesseerde Benjamin Sesko bleven op het trainingscomplex in Carrington. Ze bereidden zich daar voor op de volgende wedstrijd tegen Everton in de Premier League. Dat duel wordt aankomende maandagavond gespeeld,

Manchester United kent een aantal moeizame jaren en eindigde vorig seizoen op een onthutsende vijftiende plaats. Dat was de slechtste klassering ooit in de Premier League, na de achtste positie van een jaar eerder onder Erik ten Hag. Momenteel staat Amorim met United op een zevende plaats na elf competitiewedstrijden. Het gat met koploper Arsenal is al acht punten, maar nummer twee Manchester City heeft er slechts vier meer. De laatste vijf competitieduels werden niet verloren.

