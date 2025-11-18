Matthijs de Ligt kon geen beter moment uitkiezen om weer terug te keren bij Oranje: in de beslissende interlandweek heroverde hij zijn plek in de selectie en plaatst hij zich met Nederland voor het WK. Een mooie mijlpaal voor de centrale verdediger. "Hopelijk kunnen we als team en individu groeien komende maanden."

Matthijs de Ligt wil ondanks zijn comeback bij Oranje niet spreken van comeback-season: "Maar ik ben wel happy met vanavond", zegt hij na afloop van de wedstrijd. Hij doelt natuurlijk op zijn basisplaats bij Oranje. Vorige interlandperiode was hij er niet bij omdat hij wat minder in zijn vel zat.

Koeman over De Ligt

Ronald Koeman sprak daar ook over op de persconferentie. "Hij is er ook een keer niet bij geweest. Ook omdat ik vond dat hij niet overtuigend overkwam in de wedstrijden. Dat heb ik nu totaal niet gezien. Dus die mindere periode is duidelijk achter de rug. Dat kon je vanavond zien. Er was verdedigend niet veel aan de hand, maar alles wat hij deed was zelfbewust. Ik ben echt tevreden met zijn spel."

WK voetbal

De Ligt gaf zelf ook aan in te zien dat het nu een stuk beter gaat: "Ook bij de club gelukkig, dat is nu beloond met een basisplaats", zegt hij na afloop. Oranje mag zich nu opmaken voor het WK aanstaande zomer. De Ligt heeft er een goed gevoel over. "Het is nog ver weg, maar het heeft te maken met jongens die fit zijn, goed presteren bij de club en ritme hebben. Een WK is weer heel anders", zegt hij.

Dat heeft ook te maken met de omstandigheden aldaar, weet De Ligt maar al te goed. Hij was al eens vaker in Amerika met de trainingskampen van zijn clubs. "Het is daar dan zeker 30 graden, de velden kunnen wat trager zijn en dus daar moet je je ook weer op aanpassen. Ik denk dat we veel ervaring hebben in de topcompetities. Ik hoop dat we als team en individu kunnen groeien richting het WK."

Met deze groep naar het WK

Een behoorlijk deel van deze groep maakte al eens samen een eindtoernooi mee; het afgelopen EK en een deel ook het vorige WK. "Ik denk dat je al die ervaringen meeneemt. Hoe meer toernooien je speelt, hoe meer je begrijpt dat een toernooi in een splitsecond voorbij kan zijn."

De Ligt is benieuwd hoe het zal zijn nu het WK groter is dan normaal. "Ik heb het nog niet meegemaakt, dus het is altijd even afwachten hoe het is. Het nieuwe format van de Champions League was ook iedereen huiverig, maar volgens mij is iedereen daar nu redelijk lovend over."

Op de landen heeft De Ligt in ieder geval weinig aan te merken. "Het zijn interessante landen", zegt hij met een korte pauze, "Laat ik het zo zeggen. Er zijn mooie stadions, het wordt wel warm dus daar moeten we aan wennen maar over het algemeen zijn het wel landen waar een mooi WK gespeeld kan worden, denk ik." 5 december weet De Ligt waar hij naartoe zal reizen voor de groepsfase van het WK, dan staat de loting op de planning.

