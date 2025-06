Vivianne Miedema is blij met de overwinning van de Oranje Leeuwinnen in de wedstrijd tegen Finland (2-1). Het was de laatste wedstrijd voor het EK en op dat toernooi kan de Nederlandse topspits een prachtige mijlpaal bereiken.

De topscorer aller tijden van Oranje speelde na een blessure haar eerste wedstrijd sinds begin april en maakte tegen de Finnen haar 98e en 99e interlandtreffer. "Ik heb keihard gewerkt om hier überhaupt te staan en het is fijn dat ik mijn doelpuntjes meepak. Ik heb best een goed gevoel na deze wedstrijd", zei de 28-jarige spits bij ESPN.

Miedema scoorde beide keren na fouten in de Finse verdediging. "Het waren zeker niet de mooiste doelpunten, maar als we met lelijke doelpunten heel ver komen op het EK vind ik het ook goed. En ik had mijn moeder beloofd dat ik niet ook al mijn honderdste zou maken, want zij en mijn broertje waren er nog niet bij. Daar heb ik me gelukkig aan gehouden."

De aanvalster van Manchester City baalde wel van de late tegentreffer. "Dat is niet nodig. In de slotfase moet je die bal gewoon wegtrappen."

Oranje Leeuwinnen met vertrouwen naar EK in Zwitserland: Vivianne Miedema belangrijk bij rentree tegen Finland De Oranje Leeuwinnen hebben weer eens een overwinning geboekt, na twee zéér matige interlands. In Leeuwarden versloegen ze Finland met 2-1. De ploeg van Andries Jonker móést winnen om vol vertrouwen naar Zwitserland te kunnen afreizen, en had weinig moeite met de Finnen.

Andries Jonker

Bondscoach Andries Jonker zag een "heel behoorlijke" eerste helft en een matige tweede. "We hebben een halve wedstrijd vertrouwen getankt, met een hoge balsnelheid en twee verdiende goals. Dat hielden we de tweede helft niet vol. Het is wel een punt van aandacht dat we ook tweede helften goed gaan voetballen."

Het EK voor vrouwen vindt in 2025 plaats in Zwitserland. Het toernooi begint op 2 juli en zal tot en met 27 juli duren. Voor de Oranje Leeuwinnen was het duel met Finland de klassieke uitzwaaiwedstrijd, het laatste duel voor de reis naar het EK. De ploeg van Jonker zal het toernooi op 5 juli starten met een eerste groepswedstrijd tegen Wales. Op woensdag 9 juli volgt de kraker tegen het Engeland van Sarina Wiegman. Ten slotte treffen de Oranje Leeuwinnen de Fransen in de laatste groepswedstrijd op 13 juli.