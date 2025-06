Vivianne Miedema en Jill Roord zijn meer dan alleen sterren: volgens hun zaakwaarnemer Leoni Blokhuis zijn zij hét gezicht van groei, idealen en kwetsbaarheid binnen het vrouwenvoetbal. In een exclusief interview vertelt Blokhuis over eenzame voetbalsters én kijkt ze met trots naar het doorbreken van taboes. "Ik weet gewoon dat er meerdere meiden zijn bij wie dit speelt", stelt Blokhuis tegenover Sportnieuws.nl.

Blokhuis ziet Miedema en Roord absoluut als spilfiguren voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. "Zij zijn héél belangrijk voor het vrouwenvoetbal. Allereerst als topspeelsters natuurlijk, maar ook daarbuiten. Ze zijn écht rolmodellen. Jill die zich bijvoorbeeld inzet voor Jantje Beton en Vivianne voor War Child. Ze denken verder dan alleen voetbal en willen ook impact maken buiten het veld", zegt hun zaakwaarnemer vol trots.

Oranje Leeuwin staat op als rolmodel: 'Binnen tien minuten sturen 7 jonge meiden een bericht' Topvoetbalster Vivianne Miedema wil een taboe doorbreken. Daarom staat ze op als rolmodel voor jonge vrouwen. Ze vind het belangrijk om het gesprek aan te gaan, zonder schaamte. "Ik heb veel met mijn moeder en huisarts gesproken."

Maatschappelijk nóg meer betrokken

Blokhuis ziet dat haar speelsters maatschappelijke onderwerpen nooit uit de weg gaan. "Vivianne is nu ook betrokken bij een campagne van Always, over menstruatie. Dat is ook weer een topic wat best wel lastig is voor velen om over te praten. De meeste meisjes en vrouwen ondervinden daar problemen van of door. Als jij dan een rolmodel bent en je maakt dat soort thema's bespreekbaar, dan wordt die drempel lager en dan wordt het meer normaal. Ik denk dat zij dat beiden heel goed kunnen."

Roord maakte onlangs juist op een heel andere manier indruk, toen ze openlijk vertelde over de problemen rondom haar mentale gezondheid. "Eigenlijk legt zij dat probleem bloot en lost ze dat op. En dat vind ik echt een compliment waard. Jill klopte bij mij aan om haar mentale situatie bespreekbaar te maken. Toen wist verder nog helemaal niemand ervan en dan maken we ook een plan", vervolgt haar agent.

“Ik zeg dan altijd: laten we ons boerenverstand gebruiken en kijken wat het meest logisch is. Dat was in dit geval terug naar Nederland. En dat zegt niet dat ze nooit meer weggaat, maar uiteindelijk moet je nu kiezen voor je geluk en niet over drie jaar. Als je drie jaar ongelukkig bent… Laten we maar niet nadenken wat de gevolgen dan kunnen zijn", aldus Blokhuis.

Topvoetbalster Jill Roord openhartig over overstap naar 'oude liefde': 'Een héél moeilijke keuze' Nederlandse topvoetbalster Jill Roord verbaasde vorige week met haar overstap van Manchester City naar jeugdliefde FC Twente. "Ik moet nu gewoon echt even naar huis.”

'Men schaamt zich daarvoor'

De Oldenzaalse zaakwaarnemer, al ruim dertien jaar werkzaam in het vrouwenvoetbal met FLOWSPORTS, hoopt vooral dat andere speelsters óók hun openheid durven te delen. "Er zijn heel veel topics waar niet over wordt gesproken, omdat men zich daarvoor schaamt of niet wil tonen aan de buitenwereld dat zij er last van hebben. Ik weet gewoon dat er meerdere meiden zijn bij wie dit speelt. En die spreken zich niet uit en dat doet Jill wel. Ik verwacht niet dat speelsters met zulke 'problemen' nu met bosjes zullen komen, maar het maakt wel een pad vrij."

Volgens Blokhuis is eenzaamheid een onderbelicht probleem in het voetbal, maar vooral bij vrouwenteams. "Over het algemeen hebben ze in het mannenvoetbal best wel al jong een vriendin en wordt relatief jong een gezin gesticht, dan verkast die familie mee", vervolgt ze.

Dat ligt ook grotendeels aan de verschillen in salarissen. "Als een mannelijke speler naar het buitenland gaat, dan staan ze er financieel vaak toch beter voor dan een speelster of coach uit het vrouwenvoetbal. Maar daar moeten we ons ook niet te veel op focussen. Er zijn genoeg andere zaken te ontwikkelen, die belangrijker zijn", besluit Blokhuis.