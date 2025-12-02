ADO Den Haag heeft speler Philippe Lanquetin op non-actief gezet. Dat doet de club naar aanleiding van een veroordeling van de Fransman in eigen land.

Het Franse medium Osie Hebdo meldde dat de 20-jarige voetballer twee jaar geleden een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte. Daarbij waren meerdere auto's betrokken en raakte iemand ook zwaargewond. Het ongeluk gebeurde in oktober 2023 ten noorden van de Franse hoofdstad Parijs. Om half vier 's nachts zou hij ongeveer 140 kilometer per uur hebben gereden toen hij op een andere auto botste.

Het andere voertuig kwam terecht op de andere weghelft en werd daar vervolgens weer geraakt door een andere auto. De bestuurder uit die laatste auto liep volgens het Franse medium flinke schade op, want hij zal de rest van zijn leven afhankelijk zijn van een rolstoel.

Gevangenisstraf

Dat was op zichzelf al erg genoeg, maar bij een controle van de politie bleek dat Lanquetin, die door ADO wordt gehuurd van het Portugese Estoril, helemaal geen rijbewijs had en ook nog eens zonder verzekering rondreed. In de auto werden ook nog eens flessen lachgas gevonden. De voetballer had ook sporen van alcohol en cannabis in zijn lichaam. Lanquetin ontkende zelf overigens dat hij cannabis had gebruikt.

De rechter besloot hem uiteindelijk een flinke straf op te leggen. Hij krijgt drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Dat heeft ook gevolgen voor zijn voetbalcarrière.

"ADO Den Haag heeft Philippe Lanquetin per direct op non-actief gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over het incident in 2023 in Frankrijk", meldt de Haagse voetbalclub. "De club was hier vanzelfsprekend niet van op de hoogte. Daarnaast was de club reeds van plan de huurovereenkomst deze winter te beëindigen."

ADO op weg naar promotie

Vermoedelijk gaat ADO hem niet echt missen, want Lanquetin speelde dit seizoen nog geen minuut mee in een officieel duel. Zonder hem gaat het geweldig met de club uit Den Haag. ADO staat met 46 punten uit zeventien duels fier aan kop. Daarmee lijkt het nu al nagenoeg zeker dat de club komend jaar terugkeer in de Eredivisie. ADO staat tenslotte al twintig verliespunten voor op de play-offplekken.

