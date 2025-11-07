Een opmerkelijk verhaal uit Frankrijk. De biatlete Julia Simon is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, maar kan desondanks naar de Olympische Spelen.

Dat zit zo: in 2021 en 2022 stal Simon meermaals creditcards van haar teamgenote en een staflid bij de Franse biatlonploeg. Met deze creditcards gaf ze meer dan tweeduizend euro uit online.

In de rechtbank gaf Simon aan van geen kwaad bewust te zijn. "Ik kan het niet uitleggen. Ik kan me niet herinneren dat ik het heb gedaan. Ik begrijp het niet."

Voorwaardelijke straffen

De Française werd dus gestraft. Ze kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf en werd vervolgens ook door de Franse skifederatie gestraft. Zij besloten haar zes maanden te straffen, waarvan vijf voorwaardelijk. Daardoor mist Simon de start van het wereldbekerseizoen, maar kan zij wel meedoen aan de Olympische Spelen volgend jaar februari in Noord-Italië.

Tijdens de vorige Olympische Spelen pakte Simon zilver met de gemengde estafetteploeg. In 2023 pakte zij voor het eerst goud tijdens de achtervolging op het WK. Tijdens de laatste twee wereldkampioenschappen won de Française maar liefst acht keer goud.