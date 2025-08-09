De Nederlandse voetballer Donny van Iperen vecht nog altijd voor gerechtigheid. De ex-speler van onder meer Telstar en Go Ahead Eagles liep in 2022 ernstig hersenletsel op bij zijn club in Moldavië. Hij werd dagenlang in coma gehouden, maar hulp van zijn club ontvangt hij amper.

"Mijn leven staat op zijn kop", vertelt de 30-jarige ex-voetballer aan De Telegraaf. Bijna drie jaar geleden botste hij op een vreselijke manier met de keeper van Dinamo Auto Tiraspol. Van Iperen stond toen net onder contract bij het Moldavische Zimbru Chisinau. Hij overleefde het incident, maar vecht jaren later nog altijd voor gerechtigheid.

Schadevergoeding

Van Iperen zal namelijk nooit meer honderd procent herstellen. Hij kan zijn HBO-studie niet meer afmaken en is volledig arbeidsongeschikt geraakt. Zijn club Zimbru Chisinau maakte tot nu toe slechts 28.000 euro schadevergoeding over.

De voetballer vindt dat hij een stuk meer geld verdient. Hij eist bij de CAS, de hoogste sportrechter, een schadevergoeding va twee miljoen euro. "Dat bedrag is door mijn advocaat, in samenwerking met een rekenkundige, vastgesteld. Voor onder meer de gemaakte en toekomstige ziektekosten, het niet kunnen afmaken van mijn HBO-opleiding. Het tot mijn AOW-leeftijd mislopen van het gemiddelde inkomen dat iemand met dat HBO-diploma zou verdienen én het bedrag dat ik redelijkerwijs nog als voetballer had kunnen innen."

'Alles vanaf nul moeten leren'

Er zou een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesproken zijn geweest in het contract van Van Iperen. Maar dit bleek de Moldavische club niet geregeld te hebben. De club weigert verantwoordelijkheid te erkennen, terwijl Van Iperen dagelijks herinnert wordt aan het moment.

"Maar normaal lopen en praten zit er nog altijd niet in. Eerst voelde het voor mijn negen jaar oudere broer Joey alsof hij met zijn zoontje praatte. Nu lijkt het in elk geval weer een beetje alsof hij met zijn jonge broertje kletst. Ik heb alles weer vanaf nul moeten leren, net als een baby."

"Zo’n botsing kan natuurlijk altijd gebeuren en dat ik in coma raakte, was een kans van één op duizend. Ongelukkig. En Zimbru Chisinau heeft dat seizoen keurig mijn salaris betaald. Maar wat ik de club écht kwalijk neem, is dat ze me onverzekerd het veld in hebben laten gaan. Het afsluiten van die verzekeringen was een contractuele afspraak. Net als het feit dat mijn contract zou worden verlengd als we de Conference League haalden. Dat lukte, maar de contractverlenging kwam er niet."

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.