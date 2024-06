Voetballer Donny van Iperen belandde in coma na botsing met keeper: 'Ik had niet eens opgesteld mogen worden'

Donny van Iperen kwam een kleine twee jaar geleden in botsing met een keeper en belandde in coma. Er werd gevreesd voor zijn leven, maar het herstel van de 29-jarige voetballer verliep boven verwachting. Zijn grote passie kan hij echter nooit meer uitoefenen.

Na zijn jeugdopleiding bij AZ te hebben genoten speelde Van Iperen op eigen bodem voor Jong Cambuur, Telstar en Go Ahead Eagles. Daarna vond de centrale verdediger het tijd voor een buitenlands avontuur. Hij speelde twee jaar bij AE Karaiskakis op het tweede niveau van Griekenland, alvorens hij naar Moldavië trok. Bij FC Zimbru sloeg echter al in de tweede wedstrijd het noodlot toe.

Verbazingwekkend herstel

Bij een vrije trap botste Van Iperen tegen de keeper van de tegenstander op. "Pure pech", weet hij. "Je ziet dat ik al bewusteloos ben voordat ik de grond raak." De lange verdediger lag een paar dagen in het ziekenhuis in Moldavië, waarna hij werd overgevlogen naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar zette hij de eerste stappen in het herstel, waarna hij een behandeling volgde in de Verenigde Staten. Bij Heliomare in Wijk aan Zee startte hij aan de afrondende fase in het herstel.

Dat herstel is verbazingwekkend goed verlopen, vertelt Van Iperen aan het AD. Hij kan zelf weer opstaan, zichzelf aankleden en verzorgen. Ook kan hij dingen onthouden en grappen maken. En de rek is er nog niet uit. De voormalig verdediger mist nog wat kracht en flexibiliteit en is sneller moe. Maar zo blijven er doelen om op te stellen en te behalen. Het spelen van een potje padel bijvoorbeeld. "Dat zou geweldig zijn."

Stekker eruit trekken

Dit alles terwijl er vlak na het ongeval nog gevreesd werd voor zijn leven. "Ik begreep dat mijn vader in staat was om de stekker eruit te trekken. Hij wilde mij niet zien lijden", vertelde Van Iperen. Achteraf is het maar goed dat dat niet gebeurd is. En dat ook de gevolgen naar omstandigheden meevallen. Want het had erger kunnen uitvallen, weet de Noord-Hollander. "Dat ik mijn bed niet meer uit zou komen." Maar geluk heeft hij niet gehad, vindt hij. "Ik kan nooit meer doen wat ik het allerleukst vind."

Voetballen zit er namelijk niet meer in. Zeker niet op professioneel niveau, al is het maar omdat koppen niet meer mag. Een balletje trappen met vrienden is het hoogst haalbare. Maar dat heeft hij inmiddels al geaccepteerd. "Als je in het negatieve blijft hangen, maak je geen stappen."

Aanklagen

Naast het fysieke herstel, is er ook nog de financiële nasleep. Want hoewel het salaris van Van Iperen netjes werd doorbetaald na het ongeluk, werd de afspraak over contractverlenging bij het behalen van Europees voetbal niet nagekomen. Dat probeert hij met hulp van de vakbond VVCS en de UEFA op te lossen.

Nog opvallender is dat een vrij cruciale contractafspraak niet nagekomen was: "Ik bleek niet eens verzekerd te zijn." Hij had zodoende niet eens opgesteld mogen worden in het bewuste duel. Daardoor moest Van Iperen alle medische kosten zelf betalen. Ook loopt hij geld mis omdat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen en zijn hbo-studie niet kan afmaken. Daarom wil hij zijn oud-club aanklagen.

Het geld dat hij zal eisen gaat niet om miljoenen, zegt Van Iperen, die inmiddels volledig arbeidsongeschikt is verklaard. Er moet eerder gedacht worden aan een paar ton, al laat hij het noemen van bedragen het liefst aan zijn advocaat. "Ik wil ook niet dat ze door mij failliet raken", voegt hij er nog wel aan toe.