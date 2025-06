Het voetbalseizoen zit erop en dat betekent dat ook trainers even hun koffers kunnen inpakken. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schetst Robert Maaskant een beeld van het vakantiegedrag in trainerskringen. "Mijn buurvrouw was echt helemaal overdonderd: oh, gaan mensen met jou op de foto?", blikt Maaskant terug.

Waar voetballers vaak standaard kiezen voor bestemmingen als Ibiza, Dubai of Bali, ligt dat voor trainers toch wat anders. "Dat is eigenlijk heel wisselend. Het gekke is dat ik niet zo vaak trainers tegen ben gekomen op mijn vakantiebestemmingen. Ik heb natuurlijk ook wel vakantie gevierd op Ibiza, dat hoort er ook wel een beetje bij", vertelt Maaskant. "Als je echt in de prime van je carrière zit, huur je zo’n grote villa met een zwembad en nodig je gewoon iedereen uit die langs wil komen."

"Dat moet je ook een keer gedaan hebben om ook terug te kunnen kijken en te denken van ja, was het nodig? Misschien niet echt, maar wel leuk om gedaan te hebben. En dan zit je bij zo'n beachclub en dan staan inderdaad al die spelers die je doordeweeks ook tegen bent gekomen of van andere grote clubs daar allemaal rondhangen", gaat de clubloze trainer verder.

Wereldsterren op vakantie

Maaskant erkent dat hij wél regelmatig bekende namen is tegengekomen. "Op Ibiza zie je ze allemaal. Ik moet wel zeggen dat de absolute wereldsterren dan op een eigen boot zitten, want dan heb je iets meer privacy. Die varen dan naar Formentera. Nee, dat zijn geen roei- of rubberbootjes", grapt hij. “Ik dacht dat Van Persie in die tijd ook veel op Formentera zat. Van Sneijder kennen we natuurlijk zijn verleden op Ibiza en Demi de Zeeuw liep ik daar ook regelmatig tegen het lijf. Arne Slot zit er natuurlijk.”

Toch is Ibiza niet het enige paradijs waar Maaskant graag vertoeft. Malaga prijkt bovenaan zijn lijst van favoriete bestemmingen. "We hebben daar gewoon een huisje op het strand en ik kom ook wel eens in Marbella, omdat er vrienden wonen. Daar wonen ook veel trainers. Ancelotti heeft daar een prachtig huis en Danny Blind zit er natuurlijk ook, die loop je dan weleens tegen het lijf en ik kom ook weleens bij mensen thuis die dan weer buren zijn van zulke namen", deelt Maaskant.

Selfies voor Maaskant?

Betekent dat dan ook veel selfies voor Maaskant zelf? "Nee, zeker niet. Ik heb nooit zo die verering gehad van mensen", zegt hij stellig. Lachend vervolgt Maaskant: "Mensen bij mij wel, dat lijkt me wel. Nee, dat was wel grappig. Ik was op Jazz Festival een tijd geleden. En daar ging ik inderdaad een aantal keren op de foto. En er stond toevallig een buurvrouw van me bij. Die was echt helemaal overdonderd: oh, gaan mensen met jou op de foto? Dat was leuk. Ze wisten allemaal dat ik trainer was bij Helmond Sport”, sluit hij met een knipoog af.

