Liverpool-trainer Arne Slot feestend gespot op Ibiza, omringd door vrouwen

Liverpool-trainer Arne Slot is na het winnen van de Premier League-titel op Ibiza gespot. Hoewel er nog twee wedstrijden te spelen zijn vond hij het al tijd voor een feestje op het Spaanse eiland. Daar stond de Nederlander ook nog een verrassing te wachten.

Slot kreeg een groots onthaal in de bar Ocean Beach. Die beachclub is eigendom van Wayne Lineker, de broer van oud-Engels international en Match of the Day presentator Gary Lineker. Als VIP genoot hij van het feest in een privé DJ-booth, dansend met zijn zonnebril op, terwijl het publiek hem toejuichte met de Queen-klassieker 'We Are The Champions'.

Arne Slot krijgt na vertrek van Trent Alexander-Arnold ook goed nieuws: 'Ik wil hier zo lang mogelijk blijven' Trent Alexander-Arnold liet niet lang geleden weten dat hij Liverpool aankomende zomer gaat verlaten. Een domper voor coach Arne Slot, maar dit weekend kreeg hij goed nieuws. Luis Diaz wil namelijk 'zo lang mogelijk' bij Liverpool blijven.

Slot werd gefotografeerd terwijl hij genoot van de zon op het eiland en los ging op het feest. Samen met Britse acteur en Eastenders-legende Dean Gaffney werd Slot in de bar onthaald, terwijl een groep vrouwen om hem heen borden vasthield met de tekst 'Champions'. Stralend keek hij om zich heen terwijl hij omhelsd en gefeliciteerd werd door andere gasten.

Aan het einde van het nummer klonk er luid gejuich toen 'Freed From Desire' begon te spelen - een nummer dat door veel spelers wordt gebruikt bij kleedkamerfeesten. Hij genoot van een drankje en maakte een praatje met de mensen om hem heen.

Arne living his best life 😎 pic.twitter.com/2D0XF24soj — The Redmen TV (@TheRedmenTV) May 12, 2025

Kampioenschap Liverpool

Topcoach Slot heeft de harten van de Liverpool-fans al veroverd door de club naar de landstitel te leiden. Twee weken geleden stond hij vooraan bij de festiviteiten op Anfield na de zege op Tottenham Hotspur, waarmee het kampioenschap definitief werd binnengehaald. Hij greep de microfoon en leidde de spreekkoren voor voormalig coach Klopp, terwijl hij door het publiek werd toegejuicht voor de 20e landstitel in de clubhistorie.

Arne Slot neemt het op voor uitgefloten Liverpool-ster: 'Dat maakt hem bijzonder' In de eerste thuiswedstrijd sinds het nieuws over zijn naderende vertrek naar buiten kwam, keerde Trent Alexander-Arnold terug op Anfield voor het duel met concurrent Arsenal. De wedstrijd eindigde in een spannend gelijkspel, maar het waren de gebeurtenissen naast het veld die de meeste aandacht trokken. Arne Slot moest zich na afloop uitlaten over een pijnlijk moment dat zelfs de eigen aanhang verdeelde.

Liverpool heeft nog twee wedstrijden te gaan dit seizoen, tegen Brighton en Crystal Palace, nadat ze zondag met 2-2 gelijk speelden tegen Arsenal.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.