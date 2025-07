In de tweede groepswedstrijd van het EK wacht Nederland een kraker van jewelste. Voor Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland en voormalig succescoach van Oranje, staan haar lot en dat van haar team op het spel. Oud-international Kelly Zeeman, Europees kampioen in 2017, geeft haar blik op de kritiek op haar voormalig coach Wiegman en de kansen van Oranje. "Dat is gewoon de keiharde topsport", aldus Zeeman.

Als Engeland verliest van Wiegmans Nederland, komt er een historische primeur: nog nooit werd de titelhouder al in de groepsfase uitgeschakeld. "De lat bij Engeland ligt zó ontzettend hoog. Ook door wat Sarina bij ons allemaal heeft gepresteerd. Dat is voor haar heel lastig. Op alles wat fout gaat, komt extra veel kritiek. Zo werkt het altijd bij topploegen en topcoaches. Daar moet ze mee dealen, want dat heeft ze zelf veroorzaakt", zegt Zeeman met een knipoog tegen Sportnieuws.nl.

Wiegman en omgaan met kritiek

De Nederlandse coach benadrukte daags voor het duel met de Oranje Leeuwinnen dat ze de vele kritieken niet leest en 'dat ze niet praat over de consequenties'. Zeeman weet dat Wiegman daar uitstekend mee kan omgaan. "Dat is gewoon de keiharde topsport. In de afgelopen jaren heeft zij wel heel erg geleerd om te gaan met kritiek. Ze kan alles om haar heen heel erg goed afbakenen. Daar is zij professioneel genoeg voor."

'Engeland is te kloppen'

Na de 3-0-zege van de ploeg van Andries Jonker op Wales én de nederlaag van Engeland tegen Frankrijk (2-1), ziet Zeeman kansen voor Oranje. "Engeland is te kloppen op de counter, al hebben wij niet echt een voorhoede die daar heel erg op speelt", gaat de oud-speelster van onder meer Ajax verder. Ze oppert de naam van Lineth Beerensteyn. "Die zoekt wel heel vaak de ruimte achter de verdediging. Al denk ik dat Jonker voor dezelfde basis gaat kiezen om vastigheden er in te slijpen. We hebben het ook prima gedaan."

Negativiteit in Engeland

De 24-voudig international, die vroegtijdig haar schoenen aan de wilgen hing vanwege haar vele blessureleed, vindt dat Oranje gebruik moet maken van de eerste EK-wedstrijd. "Binnen de ploeg is alles hosanna. Ik denk dat wij een kleine voorsprong hebben op dat gebied, want dat is toch lekker dat je die eerste wedstrijd gewonnen hebt. Bij Engeland is alles een beetje negatief en ze móéten nu echt punten pakken. Anders is het klaar. Het wordt echt zo'n wedstrijd erop of eronder, maar ik denk toch dat wij met 1-0 winnen", voorspelt Zeeman.

