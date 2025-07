Nederland en Engeland zitten de 'poule des doods' en het lijkt erop dat één van de twee ploegen snel huiswaarts keert. Er werd in Britse media al flink aan de stoelpoten van Sarina Wiegman gezaagd, terwijl er bij de Oranje Leeuwinnen de 'poppenkast'-gate plaatsvond. Een nederlaag voor één van de twee landen betekent ongetwijfeld wéér een stormvloed aan kritiek, zowel voor Wiegman als Andries Jonker.

Engeland verloor het eerste groepsduel tegen Frankrijk met 2-1, waarna de Britse media keihard voor The Lionesses was en met name voor Wiegman. De Nederlander ondervindt echter geen enkel probleem van de harde woorden aan haar adres. "De Engelse tabbloids lees ik niet en de media volg ik ook niet. Al word ik wel geïnformeerd door mijn collega", stelt de succescoach.

Britse media halen hard uit naar woedende Sarina Wiegman en spreken van crisis: 'Ze kleineerde de vierde official' Twee jaar geleden heerste er nog 'Wiegmania' in Engeland. Nu is er onder leiding van Sarina Wiegman sprake van een crisis bij de Engelse voetbalsters. Engeland werd in het eerste groepsduel op het EK tegen Frankrijk bij vlagen weggespeeld en verloor met 2-1. De Britse media slijpen de messen.

'Praten niet over consequenties'

De kritiek op Wiegman is vrij bijzonder te noemen. Het verlies tegen Frankrijk was pas haar derde nederlaag op een eindtoernooi en haar eerste EK-duel ooit. Tóch dreigt een eerste uitschakeling van Engeland in de groepsfase. "Wij praten niet over consequenties. We hopen te profiteren van de ruimtes die Nederland weggeeft en ik focus me alleen op mijn team", stelt Wiegman.

Bondscoach Jonker heeft met gefronste wenkbrauwen naar de storm aan kritiek gekeken. Niet als vriend van Wiegman, maar als trainer van Oranje. "Ik kijk naar feiten en laat mijn buik niet spreken. Het was niet zó dramatisch. Engeland kon Frankrijk echt wel aan en drong in de slotfase zelfs aan. Ik doe niet mee aan dramatische termen die media ventileren. Ze hebben verloren, maar in de eerste twintig minuten waren ze écht goed", steunt Jonker zijn Nederlandse collega.

Oranje Leeuwin wacht pikante clash met geliefde op EK: 'Verwacht dat ze niet wil praten' Bij Nederland - Engeland draait het om héél veel dwarsverbanden, maar de strijd tussen partners Vivianne Miedema en Beth Mead is het hoofdthema. In aanloop naar de EK-kraker reageert de topspits op de bijzondere confrontatie. "Als ik iets moet doen wat niet goed is voor Beth, dan doe ik dat", stelt Miedema op de persconferentie in aanloop naar het EK-duel tegen Engeland.

'Vijf interlands, één verloren'

De Oranje Leeuwinnen gaan met vertrouwen richting het duel met Engeland, benadrukt Jonker. Hoewel de voorbereiding op het EK niet vlekkeloos was, wijst hij op de cijfers. "We verloren maar één van de laatste vijf interlands, toch zorgde dat vooral bij de media voor onrust. Engeland verloor er drie van de laatste vijf. Dat leidt tot een gevoel en doet iets met je. Wij voelen ons een stuk prettiger. Dat garandeert niets, maar ik probeer het wel te gebruiken."

Zeiken, zeuren en zeveren

De vertrekkende bondscoach kreeg even later de lachers op zijn hand, toen hem werd gevraagd naar het vertrouwen binnen en buiten de ploeg. "Dit is voetbal, hè", antwoordt hij snel. "Als je wint heb je vrienden, is er sfeer en wordt er gelachen. Als dat niet zo is, dan is Nederland een Z-land, we zeiken, zeuren en zeveren. Dan krijg je de volle laag. In ons landje moet je ook nog winnen met mooi voetbal, en als dat dan lukt... Dan komt er een heel klein beetje een polonaise."

Sportnieuws.nl in Oranje

In de videopodcast 'Sportnieuws.nl in Oranje' nemen camerajournalist Leah Smith en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink je dagelijks mee achter de schermen bij de Leeuwinnen en geven ze een overzicht van alles wat rondom het EK gebeurt. Bekijk hieronder de nieuwste aflevering of beluister in je favoriete podcastplatform.