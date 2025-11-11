Topvoetballer Frenkie de Jong is opgeroepen voor de twee interlands die Oranje komende week speelt. De middenvelder van Barcelona kan met Nederland kwalificatie voor het WK voetbal 2026 afdwingen. Wel moet hij daarvoor een offer brengen.

Vertrekken uit Barcelona betekent namelijk voor De Jong ook afscheid nemen van zijn kinderen: Miles (1) en Mason, die afgelopen zomer werd geboren. In een story op Instagram is te zien dat De Jong nog even lekker knuffelt voordat hij huis en haard moet verlaten. "Een laatste knuffel voordat hij vertrekt", schrijft zijn partner Mikky Kiemeney.

'Team geen slaap'

Voor Kiemeney worden het drukke dagen nu manlief niet kan helpen in het huishouden. Twee zeer jonge kinderen: dat betekent handen vol voor mama Mikky. In het weekend postte ze nog op Instagram een foto met als bijschrift: "Team geen slaap". Op de bijbehorende foto's is ze te zien met een bakje koffie, dat haar zal helpen om de slaap te bestrijden.

Rode prent

Voor De Jong is het misschien wel even fijn om de situatie bij Barcelona even achter zich te laten. De Catalaanse club speelde afgelopen speelronde in de Spaanse competitie een moeizame pot tegen Celta da Vigo. De Jong kreegt zelfs diep in de blessuretijd een rode kaart voorgeschoteld. De middenvelder moest met twee keer geel van het veld.

WK voetbal 2026

De 28-jarige De Jong kreeg de tweede gele prent voor een overtreding op Iago Aspas. Als gevolg mist De Jong de wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Dat is op 22 november de eerste wedstrijd na de interlandperiode, waarin Oranje speelt tegen Polen en Litouwen. Een zege op Polen is genoeg om het WK te halen. Als dat niet lukt, kan het ticket ook nog binnen worden gesleept tetgen de Litouwers.

