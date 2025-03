Nieuw hoofdstuk in Spaanse titelstrijd? Osasuna vecht nederlaag tegen FC Barcelona aan

FC Barcelona moest al heel snel na de interlandperiode in actie komen. Niet alle spelers waren al (fit) terug van hun nationale elftallen, maar toch moesten de Catalanen al spelen. Er werd probleemloos met 3-0 gewonnen, maar een dag later pakken zich echter donkere wolken samen boven Barcelona.

FC Barcelona zou Osasuna in eerste instantie op zaterdag 8 maart ontvangen, maar dat ging wegens tragische omstandigheden niet door. De clubarts van de Catalanen kwam te overlijden, waardoor de wedstrijd twintig minuten voor aanvang werd afgelast.

Eenvoudige zege, toch?

Donderdag, vlak na de interlandperiode, werd het duel ingehaald. Volgens Barcelona iets te snel, want sterspeler Raphina was er nog niet bij na zijn interlands met Brazilië. Ze misten hem echter niet, want na iets meer dan twintig minuten spelen was het al 2-0 voor de thuisploeg. In de tweede helft bepaalde Robert Lewandowski de einduitslag op 3-0.

FC Barcelona dendert met sterke Frenkie de Jong dankzij opvallend moment vrolijk door FC Barcelona heeft wederom bewezen in topvorm te zijn. Met Frenkie de Jong als basisspeler werd in La Liga opnieuw gewonnen. Dit keer werd Osasuna het slachtoffer, onder meer door een opzienbarend moment in de eerste helft.

Beroep aantekenen

Een dag later ziet de wereld er echter heel anders uit. Osasua stelt dat Barcelona niet aan de regels heeft voldaan en tekent beroep aan bij de competitiecommissie van de Spaanse voetbalbond (RFEF).

Dat heeft alles te maken met het meespelen van Iñigo Martínez. De Spaanse verdediger had volgens Osasua niet in actie mogen komen. Dat zit zo: volgens de regels van de FIFA mag een speler die het kamp van zijn nationale elftal verlaat vanwege een blessure, in de vijf daaropvolgende kalenderdagen niet spelen voor hun club.

Blessure bij Spaanse verdediger levert Oranje pikante ontmoeting op Spanje heeft noodgedwongen een wijziging door moeten voeren in de selectie voor de Nations League. Iñigo Martínez van FC Barcelona kampt met een knieblessure en gaat zodoende toch niet mee. Daardoor komt er een plekje vrij voor een debutant, die we in Nederland vrij goed kennen.

Volgens Osasuna zou Martínez dit wel gedaan hebben, zo valt te lezen op de clubwebsite van de Spanjaarden. "Osasuna is van mening dat Martínez, die vanwege een medisch verlof afwezig was bij de Spaanse nationale ploeg, volgens de FIFA-regels niet in aanmerking kwam om de wedstrijd van gisteren te spelen. Daarom heeft Osasuna besloten om beroep aan te tekenen tegen een onrechtmatige afstemming ter verdediging van haar rechten, de eerlijkheid van de competitie en de gelijkheid van alle deelnemers."