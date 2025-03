FC Barcelona dendert met sterke Frenkie de Jong dankzij opvallend moment vrolijk door

FC Barcelona heeft wederom bewezen in topvorm te zijn. Met Frenkie de Jong als basisspeler werd in La Liga opnieuw gewonnen. Dit keer werd Osasuna het slachtoffer, onder meer door een opzienbarend moment in de eerste helft.

Voor rust was het duel eigenlijk al beslist. Ferran Torres maakte in de elfde minuut de 1-0, tien minuten later volgde de tweede. Dani Olmo scoorde vanaf de stip, maar vraag niet hoe. Zijn eerste poging werd gekeerd, maar de keeper kwam te vroeg van zijn lijn. Daardoor keer Olmo een herkansing en die was wel raak.

Robert Lewandowski maakte in de tweede helft aan alle onzekerheid een eind door een kwartier voor tijd de 3-0 te maken. Dat maakte De Jong op het veld niet meer mee. Hij kreeg al vroeg rust en werd na één helft naar de kant gehaald. Komende zondag speelt Barcelona namelijk alweer, dan tegen Girona (uit).

Door de overwinning denderen Frenkie en co vrolijk door in La Liga. het is alweer de achtste overwinning op een rij in de Spaanse competitie. De ploeg van Hansi Flick heeft dus uitstekende papieren om het kampioenschap te pakken. Het gat met rivaal Real madrid is drie punten, Atlético Madrid volgt op zeven.

Nog in de race voor drie prijzen

Daarnaast zijn de Catalanen ook nog actief in de Champions League en Copa del Rey. In het miljardenbal treffen ze in de kwartfinales Borussia Dortmund, in het Spaanse bekertoernooi wacht begin april de return in de halve finale tegen Atlético. Het heenduel in Catalonië eindigde in 4-4. Eerder dit kalenderjaar werd al de Supercopa gewonnen door Real te vernederen: 2-5.

Frenkie de Jong in Oranje

De Jong kwam afgelopen weekend op Spaanse bodem nog in actie. Met Oranje speelde hij het Nations League-tweeluik met Spanje. De middenvelder maakte het met zijn landgenoten de Europees kampioen knap lastig. In Rotterdam werd het vorige week 2-2, in Valencia 3-3. De Spanjaarden wonnen na pingels.

