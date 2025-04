Nieuw stap? Clubloze Erik ten Hag gespot op tribunes bij Italiaanse topper

Erik ten Hag is zondagavond gespot bij een topwedstrijd in de Serie A. De 55-jarige trainer is sinds vorig jaar oktober clubloos en wordt steeds vaker gezien op de tribunes. Zijn aanwezigheid in Italië zorgt voor geruchten bij de Italiaanse pers.

Ten Hag werd in oktober 2024 na twee jaar in dienst te staan ontslagen bij Manchester United en is sindsdien werkloos. De Nederlandse trainer nam tijd voor zichzelf, maar is inmiddels weer terug rondom de voetbalvelden te vinden. Hij was aanwezig bij 'kampioenswedstrijd' PSV - Ajax (0-2) en reisde dit weekend verrassend naar Italië.

Hij werd gespot op de tribunes van Stadio Olimpico: AS Roma kreeg Juventus op bezoek. Het zorgde voor geruchten bij de Italiaanse pers. Op beelden is te zien hoe zijn beveiliger zijn best doet om Ten Hag te verbergen. De ex-trainer van Manchester United, Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles vermeed de pers.

📸 - Erik ten Hag is attending AS Roma vs Juventus! pic.twitter.com/zXEKyY4MLv — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 6, 2025

Trainerssituatie AS Roma

Aanwezig zijn bij een Italiaanse topper is natuurlijk ook mogelijk als voetbalfan. Maar de trainerssituatie bij AS Roma en Juventus is op z'n minst interessant te noemen in combinatie met de aanwezigheid van Ten Hag. Beide ploegen zoeken na de zomer een nieuwe hoofdtrainer.

De 73-jarige Claudio Ranieri kwam terug uit zijn pensioen om AS Roma te helpen in een matig seizoen, maar vertrekt na de zomer definitief. Bij Juventus werd Thiago Motta onlangs ontslagen. Vervanger Igor Tudor ontving een contract tot de zomer met de mogelijkheid er nog een seizoen aan te plakken.

Ten Hag lijkt weer aan het rondkijken. Eerder gaf hij aan na de zomer weer aan de slag te willen. Mogelijk dus bij clubs als AS Roma en Juventus. Maar, zo verzekert La Gazzetta dello Sport, er worden momenteel geen gesprekken gevoerd tussen Ten Hag en de clubleiding.

Nederlanders

Ten Hag kreeg een spannende wedstrijd op zijn schoot geworpen. Juventus kwam in de eerste helft op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Manuel Locatelli. Het duurde niet lang voordat AS Roma de gelijkmaker maakte. Eldor Shomurodov maakte in het begin van de tweede helft het laatste doelpunt van de wedstrijd: 1-1. Bij Juventus viel Teun Koopmeiners in, terwijl AS Roma-verdediger Devyne Rensch de gehele wedstrijd op de bank bleef zitten.

