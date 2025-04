Opvolger Erik ten Hag tempert verwachtingen bij Manchester United: 'Ik ben niet gek genoeg om aan de titel te denken'

Manchester United presteert ver onder verwachting en staat dertiende in de Premier League. In aanloop naar de derby tegen Manchester City neemt de druk op manager Rúben Amorim toe. De Portugees roept echter op tot geduld: de titeldroom moet voorlopig in de ijskast.

Amorim schuwde de realiteit niet tijdens het persmoment. "Ik ben niet gek genoeg om te zeggen dat we volgend jaar kampioen worden", klonk hij. "We zullen flink moeten afzien om beter te presteren dan dit seizoen." Volgens de coach is Manchester United bezig aan een fundamentele herstructurering, waarin vooral de basis opnieuw gelegd moet worden.

Rúben Amorim haalt lange termijnplan aan

De manager gaf aan dat er intern al veel is veranderd: technische staf, spelers en werkwijze. "Sommige spelers kunnen zich moeilijk aanpassen aan de nieuwe standaarden. We hebben veel gewisseld en er moeten nog stappen worden gezet. Ik ben niet naïef: we zijn de komende één à twee jaar geen favoriet voor de titel", aldus de Portugees. Amorim benadrukt dat het proces belangrijker is dan korte termijnresultaten.

Met de stadsderby tegen kampioen Manchester City voor de deur is de uitdaging groot. United won het eerste onderlinge duel dit seizoen op bezoek bij City verrassend met 2-1, maar Amorim wil er geen waarde aan hangen. "Speciale momenten zijn wanneer je trofeeën wint. Eén overwinning verandert niets aan de situatie waarin we zitten", is de trainer stellig. "City heeft de beste manager ter wereld en een topselectie."

Groei bij jonge spelers, afscheid Kevin De Bruyne

Amorim sprak ook over de ontwikkeling van jonge spelers, met name Alejandro Garnacho. De Argentijnse vleugelspeler toont volgens hem de juiste mentaliteit, maar heeft nog stappen te zetten. "Net als iedereen moet hij beter worden in het laatste derde deel van het veld. Hij moet werken aan zijn loopacties, verdedigen, passen en scoren", aldus Amorim. "Bruno Fernandes is op dit moment de enige die makkelijk doelpunten maakt."

Kevin De Bruyne kwam eveneens ter sprake, nu de middenvelder zijn vertrek bij Manchester City heeft aangekondigd. Amorim sprak zijn bewondering uit: "Hij heeft de Premier League sterker gemaakt, maar hij zat bij de verkeerde club uit Manchester", grapte hij. Meer over het aanstaande afscheid van De Bruyne en de reactie van Pep Guardiola lees je hier.

