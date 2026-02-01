Memphis Depay heeft met Corinthians zijn derde prijs veroverd. Na het staatskampioenschap (Campeonato Paulista) en de Copa do Brasil pakte de Oranje-international nu ook de Braziliaanse Supercup (Supercopa do Brasil). In Brasília versloeg Corinthians landskampioen Flamengo met 2-0.

De ervaren verdediger Gabriel Paulista, die voorheen voor onder meer Arsenal en Valencia speelde, zette Corinthians na 26 minuten op voorsprong. Diep in de blessuretijd, in de 99ste minuut, maakte spits Yuri Alberto het af met de beslissende 2-0.

Depay kreeg in de eerste helft een grote kans, maar de Nederlander vond het net niet. Daarna kwam hij nauwelijks nog in het stuk voor. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld.

Turbulente periode

Daarmee heeft de 31-jarige aanvaller zijn derde prijs te pakken met de club waar hij sinds september 2024 speelt. De afgelopen vijftien maanden waren echter op z’n zachtst gezegd turbulent: Depay vierde successen met de club, met de Copa do Brasil en het Campeonato Paulista én nu ook de Supercopa do Brasil, maar tegelijk doken er geregeld berichten op over achterstallige betalingen en andere spanningen. Zijn contract in Brazilië loopt door tot juli 2026.

In september 2025 liet Depay zich fel uit op X. Hij zei klaar te zijn met de verhalen die volgens hem over hem werden rondgestrooid en vreesde dat die onwaarheden de relatie met de Corinthians-aanhang zouden beschadigen.

Bepaalde zaken

Hij schreef onder meer: "Ik zal jullie dit vertellen. Er zal een tijd komen dat ik over bepaalde zaken zal spreken en dat zal heel binnenkort zijn. Ik spreek rechtstreeks tot de mensen die mij bij politieke kwesties hebben betrokken en tot de mensen die voor media werken die mijn naam niet uit hun mond kunnen houden, die vol staan ​​met leugens! Ik heb het tot hier in het leven geschopt omdat ik sta voor wat goed is. Ik word beschermd door een hogere macht. Ik heb deze film al zo vaak gezien."

In de periode daarna bleek het voor Memphis nog niet de juiste tijd te zijn om die 'bepaalde zaken' te bespreken. Maar inmiddels lijkt de voormalig speler van onder meer PSV en Barcelona daar wel klaar voor te zijn. Zo verscheen er vorige week een mysterieuze tweet op X: "…⏳". De boodschap lijkt opnieuw duidelijk: het is volgens hem slechts een kwestie van tijd voordat hij met stevige onthullingen naar buiten komt. Het zandlopertje plaatste hij namelijk als reactie op zijn oorspronkelijke bericht uit september 2025.