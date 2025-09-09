Davy Klaassen en zijn vrouw Laura Benschop kregen in maart 2025 een dochter: Cruz. Inmiddels is de kleine al iets minder klein, want we zijn een half jaar verder. Een mooi moment om even terug te blikken.

Op Instagram heeft Benschop, die is afgestudeerd als criminoloog en een loopbaan heeft als haarstylist, een reeks foto's gezet. Het blijkt te gaan om de periode van vlak voor de bevalling. Ze schrijft: " Toen de baby nog steeds in mijn buik was. Ik kan niet geloven dat ze vandaag zes maanden oud is geworden."

Op de foto's is de bolle buik van Benschop veelvuldig te zien, soms aangeraakt door haar liefhebbende partner, die als middenvelder bij Ajax speelt.

'Wauw'

De positieve reacties stromen binnen. In de lieve commentaren wordt Benschop onder meer knap en mooi genoemd, ook zijn er termen als 'WAUW' en ' Mijn favoriete foto's." En iemand geeft een juiste samenvatting van het tafereel: "CRUZIE in tha belly", ofetwel ' Cruzie in het buikje'.

Vreemdgaan

Onlangs ging Benschop op TikTok in op het cliché dat voetballers massaal vreemdgaan. Dat vooroordeel zal mede zijn ontstaan omdat een groot deel van de profvoetballers aardig verdient, roem vergaart, een getraind lichaam heeft en daardoor een aantrekkelijke partij kan zijn voor een scharrel. Maar Benschop benadrukt dat Klaassen haar net zo trouw is als dat hij Ajax trouw is (al voetbalde hij ook voor Werder Bermen, Everton en Inter).

"Davy zou dat nooit doen. Hij is ook loyaal aan Ajax", schrijft iemand. "Je hebt gelijk", reageert Benschop. "Als hij net zo loyaal is aan mij als dat hij aan Ajax is, dan zitten we goed." De 32-jarige middenvelder is momenteel bezig aan zijn derde periode bij de club. Hij werd opgeleid bij de jeugd in Amsterdam en maakte in 2011 zijn doorbraak in het eerste elftal.

