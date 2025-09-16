Arjan Veurink is begonnen aan zijn klus als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De opvolger van Andries Jonker weet direct welk aspect er moet verbeteren bij de voetbalsters om tot betere resultaten te komen. Ook spreekt Veurink over een emotioneel afscheid.

Veurink (38) gaat bouwen aan een Nederlands elftal "dat moeilijker te verslaan moet zijn". "Vooral in verdedigend opzicht is winst te behalen", zei de nieuwe bondscoach van de vrouwen bij zijn presentatie drie weken na zijn aanstelling aan de media in Zeist. Veurink is de opvolger van Jonker, wiens contract na het EK niet werd verlengd.

Lange samenwerking komt ten einde

Veurink staat na een samenwerking van 8,5 jaar met Sarina Wiegman bij Nederland en Engeland nu bij Oranje voor het eerst als bondscoach op eigen benen. "Bij ons afscheid van elkaar zijn wel wat traantjes gevloeid", stelde Veurink. "Het zal even wennen worden. Maar vanaf de eerste dag past het. Ik krijg er energie van. Ik ben een gelukkig mens."

De bondscoach gaat met Oranje een nieuwe fase in. Volgens hem heeft Nederland veel creatieve speelsters, maar kan het verdedigen beter. "Daar ligt een uitdaging", aldus Veurink.

Focus op WK

Veurink wil zich in eerste instantie kwalificeren voor het WK van 2027 in Brazilië. De komende tijd speelt hij met Oranje vier oefenwedstrijden. "De ultieme doelstelling is op het WK strijden om de hoogste plekken", aldus de voormalige assistent-trainer van Nederland en Engeland.

Veurink gaat gesprekken voeren met ervaren speelsters van Oranje zoals Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk. "Ik heb inmiddels één van de twee gesproken. Ik zeg nu nog niets over hun toekomst", legde Veurink uit. "Ik maak keuzes op de kwaliteit. Ik maak geen symbolische keuzes. Daar wil ik nu niet meer over zeggen."

Terugkijken heeft geen zin

Hij wilde ook niet terugkijken op de periode onder Jonker. "Ook daarin zijn goede dingen gebeurd. Ik wil echter graag vooruitkijken. Ik heb een goed contact met de directie en met de technisch directeur. Ik voel me welkom bij de KNVB."