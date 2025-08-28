Arvid Smit, ex-prof van onder meer PSV en Willem II, heeft zich de afgelopen zes jaar ingezet voor het Nederlandse vrouwenelftal, de Oranje Leeuwinnen. Komend seizoen maakt hij de overstap naar het Engelse vrouwenelftal, onder leiding van Sarina Wiegman. Smit kent zowel het mannen- als vrouwenvoetbal op zijn duimpje en onthult zijn kijk op het verschil.

Nanny's en honden in vrouwenvoetbal

Smit refereert aan een bijzonder voorbeeld tijdens een wedstrijd tegen het Amerikaanse vrouwenelftal. "Het zijn allemaal dingen die veranderen tegenwoordig. Als ik nu kijk... De vrouwen van Amerika kwamen vorig jaar naar ons toe voor een window. Alex Morgan had bijvoorbeeld gewoon haar dochtertje mee en een nanny", vertelt Smit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Er veranderen zoveel dingen tegenwoordig, waarvan je vroeger dacht: Dat kan echt niet. Dat kan tegenwoordig wel."

Daarnaast wijst hij erop dat sommige spelers zelfs hun hond meenemen naar het nationale elftal. "Ik geef een voorbeeld: veel speelsters hebben bijvoorbeeld honden. Die mogen dan ook wel eens een paar dagen even bij ons zijn. Ik denk dat dat bij mannen niet zo snel zal voorkomen. Maar er zijn heel veel regels en manieren van doen bijna exact hetzelfde als bij de mannen. Dus het is meer dat natuurlijk vrouwen anders zijn, anders denken en anders zijn in structuur."

'Jonker kan wel eens uit zijn slof schieten...'

Als het gaat om het coachen van vrouwen, benadrukt Smit dat er belangrijke verschillen zijn. "Ik heb Andries wel eens horen zeggen dat hij het heel anders ervaart en dan vooral dat hij toch wat liever is als het ware naar vrouwen toe. Alleen hij kan ook wel eens op zijn manier uit zijn slof schieten... Wat Van Gaal had, dat kon Andries ook wel een beetje. Dat zal hij toch wat minder gedaan hebben bij de vrouwen. Dat heb ik sowieso minder in me, dus ik doe het al op een andere manier. Maar ik denk wel dat een bepaald type coach misschien niet past bij het vrouwenvoetbal."

Andere aanpak met coaching

Smit benadrukt dat sociaal zijn en duidelijke communicatie cruciaal zijn in het werken met vrouwen. "Als ik een training geef en ik geef niet duidelijk aan wat de regels zijn. Nou, dan heb ik poppenkast. Dus dan knallen ze er bovenop. Dat is bij mannen over het algemeen wat anders, die gaan daar wat anders mee om en zeggen: oh, moeten we eens twee keer raken? Maar vrouwen zouden zeggen: dat heb je niet gezegd. Je moet een beetje scherper zijn."

"Maar bij vrouwen vliegen de vonken er ook van af, maar ik hoef maar één of twee keer te fluiten voor een overtreding. Bij mannen, op het moment dat het er écht aan toe gaat, willen ze ook wel eens neus aan neus staan. Dat zegt meer iets over het gedrag van de man en vrouw, maar niet zozeer over hoe fel het er aan toe gaat. Want bij vrouwen gaat het er ook fel aan toe. Ze willen ook winnen", besluit Smit.

In de vernieuwde Maaskantine gaat Robert Maaskant wekelijks in gesprek met een gast uit de voetbalwereld. Naast hem schuift ditmaal Sportnieuws.nl-voetbalwatcher en Oranje Leeuwinnen-volger Aron Kattenpoel Oude Heerink als co-host aan. Zij bespreken bijzondere verhalen, spraakmakende anekdotes en leggen de gast prikkelende stellingen en dilemma's voor. De podcast is elke woensdag 07.00 uur te beluisteren via Spotify of jouw favoriete podcast-app en te zien op YouTube.