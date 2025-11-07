New York heeft in Zohran Mamdani een nieuwe burgemeester. Hij is de eerste moslim die dat ambt bekleed. Maar wat velen niet weten, is dat de 34-jarige Mamdani ooit mede een Spaanse voetbalclub van het faillissement redde.

De Democraat Mamdani won de burgemeestersverkiezing in New York van Andrew Cuomo. Na afloop richtte hij zich tot president Donald Trump, die de in Oeganda geboren Mamdani 'een jodenhater' noemde. De nieuwbakken burgemeester reageerde door te zeggen dat New York een stad van immigranten is. "En als je het op een van ons gemunt hebt, moet je langs ons allemaal."

Aandeel van 9,5 dollar

Van Trump kreeg Mamdani dus geen felicitatie, maar er kwam er wel een vanuit Noord-Spanje. Uit Oviedo, om precies te zijn. In 2012 kocht Mamdani namelijk een aandeel van 9.50 dollar bij Real Oviedo, dat vocht tegen het faillissement. 'Mogelijk de eerste aandeelhouder van Oviedo gevestigd in Maine', schreef hij op X.

Congratulations on your victory! New York now has much more of an Oviedo-blue colour to it#RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/jd9ZlNB2vA — Real Oviedo (@RealOviedo) November 6, 2025

Dat bericht werd steeds populairder nadat Mamdani verkozen werd tot burgemeester. 'Gefeliciteerd met je overwinning! New York heeft nu veel meer een Oviedo-blauwe kleur', reageerde de club uit La Liga.

Reddingsactie voor Real Oviedo

Voetbalfans over de hele wereld kwamen in 2012 in actie om de Asturische club te redden toen het een financieel rommeltje was. De toenmalig derdeklasser had 1,5 miljoen euro nodig om te overleven. Geld kwam er binnen vanuit onder anderen oud-spelers Juan Mata en Michu. Ook Real Madrid investeerde, De Koninklijke betaalde 200.000 euro. Uiteindelijk investeerde ook de Mexicaanse multimiljardair Carlos Slim 2 miljoen euro in de club.

Sinds dit jaar is Real Oviedo weer terug te vinden in de hoogste Spaanse divisie. Met de nog altijd voetballende Cazorla (40) als aanvoerder. Vooralsnog kan de club wel weer een boost gebruiken. Real Oviedo staat namelijk negentiende in La Liga.

Voetbalfan Mamdani

Mamdani zal zich door zijn nieuwe verkiezing als burgemeester van New York nog minder met Real Oviedo kunnen bemoeien. Van hem is bekend dat hij een fan van Arsenal is. Ook wijdde hij in het verleden posts op sociale media aan Angelos Charisteas, die voor Ajax en Feyenoord speelde.