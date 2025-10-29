Josep Martinez (27), de reservekeeper van Inter, is compleet kapot nadat hij betrokken was geraakt bij een dodelijk ongeval op dinsdagochtend. De Spanjaard reed met zijn auto een 81-jarige man in een rolstoel aan, die aan zijn verwondingen overleed. Martinez was op weg naar het trainingscentrum van Inter. Nu zijn er nieuwe details over het onderzoek bekend en is duidelijker hoe het met Martinez zelf gaat.

Er is direct een onderzoek gestart, een standaard juridische procedure in dergelijke gevallen. De alternatieve doelman van Inter, achter Yann Sommer, beleeft de zwaarste periode sinds zijn transfer naar Italië. Meer dan tien uur na het ernstige verkeersongeval keerde hij thuis, nadat hij de nodige formaliteiten had doorlopen: een alcohol- en drugstest in het Saronno-ziekenhuis (beide negatief) en twee uur lang verklaringen afleggen bij de Italiaanse politie.

Nieuwe details

Op het politiebureau in Lomazzo, in aanwezigheid van een van de clubadvocaten van de Nerazzurri, bevestigde Josep Martinez de eerste veronderstelling van de politie en getuigen van het tragische incident in Fenegro. De Spanjaard verklaarde ook dat het slachtoffer enkele meters voordat hij plotseling van de vluchtstrook de weg opreed, precies voor de SUV die hij bestuurde, tekenen van instabiliteit vertoonde. De Gazzetta dello Sport ontdekte dat het pas de tweede keer was dat de doelman van Inter achter het stuur zat van de Chinese BYD SUV.

Zwaar aangeslagen

De roze krant meldde dat een clubpsycholoog Josep de hele dag op afstand had bijgestaan. De manager van de Inter-doelman was de hele dag fysiek bij zijn cliënt aanwezig. Collega-voetballers die na hem aankwamen bij het trainingscentrum, stopten om met hem te praten en hem een hart onder de riem te steken. De Spanjaard kon nauwelijks twee woorden uitbrengen. Hij was zwaar aangeslagen door het ongeval waarbij de 81-jarige man om het leven kwam.

'Het zal enige tijd duren'

“Psychologische ondersteuning zal cruciaal zijn. De Spanjaard, in zijn tweede seizoen bij Inter, is extreem gereserveerd. Hij wordt omschreven als introvert en gevoelig en heeft vooral een band opgebouwd met de andere twee keepers, Di Gennaro en Sommer. Dit zou het seizoen moeten zijn waarin hij een consistente bijdrage zou leveren om zich geleidelijk voor te bereiden op een toekomstige opvolging van Sommer. Martinez had twee opeenvolgende optredens, tegen Sassuolo en Cagliari, maar het zal enige tijd duren voordat hij weer in de basis kan staan", schrijft de sportkrant.

Instagram gesloten

Martinez keert pas volgende week terug op de training, maar dinsdag ontving hij berichten en telefoontjes van al zijn teamgenoten, van coach Chivu en van de hoogste clubfunctionarissen. “Josep sloot onmiddellijk zijn Instagram-account, om extra druk te vermijden die zelfs in de meest tragische gevallen kan ontstaan”, onthulde de Gazzetta dello Sport. De auto van de 27-jarige speler is in beslag genomen door de politie, evenals zijn mobiele telefoon voor onderzoek. Juridisch gezien valt de daad onder dood door schuld, volgens het Italiaanse strafrecht.