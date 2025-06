Nieuwe details over 'Poolse aardbeving' na aankondiging topspits Robert Lewandowski: 'Het doet me écht pijn'

Het is hommeles bij Polen, een van de tegenstanders van Oranje in de WK-kwalificatie. Topspits en voormalig aanvoerder Robert Lewandowski is hoofdrolspeler in een ongewenste soap.

Bondscoach Michal Probierz ontnam de spits van Barcelona de aanvoerdersband en stopte hem om de arm van Piotr Zielinksi van Inter. "Gezien de omstandigheden en het verlies van vertrouwen in de coach van het nationale team, heb ik besloten om te stoppen met spelen voor Polen zolang hij in functie is", reageerd Lewandowski op X. Pas na het vertrek van Probierz hoopt hij weer "voor de beste fans van de wereld te voetballen".

De 36-jarige Lewandowski had zich na een lang seizoen afgemeld voor deze interlandperiode. Nog voor het bericht van de spits op X had Probierz aangekondigd dat Piotr Zielinski voortaan de aanvoerder is in plaats van 158-voudig international Lewandowski.

Lewandowski geraakt

" Kijk, het is niet alsof ik pas één of twee jaartjes aanvoerder ben. Ik heb de band al elf jaar om, en speel al zeventien jaar voor de nationale ploeg. Dan zou je dit anders moeten aanvliegen", vertelde Lewandowski tegenover WP SportoweFakty. Dat Lewandowski aanvoerder af is, boeit hem nog niet zoveel. Het draait bij hem vooral op de manier waarop hij het nieuws vernam, via de telefoon.

"Dat hoort niet zo. De coach heeft mijn vertrouwen verraden. Hetgeen wat er is gebeurd, doet me echt pijn. Dat gaat niet eens zozeer over wie er aanvoerder is, maar over hoe het wordt gecommuniceerd. Ik werd gebeld toen ik mijn kinderen in bed stopte, ik was er helemaal niet op voorbereid", blikte hij terug. De Pool had het naar eigen zeggen wel geaccepteerd als Probierz het recht in zijn gezicht had gezegd. Of Lewandowski terugkeert als international, weet hij nog niet.

'Poolse aardbeving'

Toch heeft dit verhaal ook een andere kant. Volgens verschillende Poolse media is de relatie tussen Lewandowski, het team en coach Probierz al geruime tijd zeer gespannen. De situatie was zo ernstig dat zijn teamgenoten enthousiast reageerden en zelfs applaudisseerden na de aankondiging dat Lewandowski als aanvoerder werd ontslagen. Dit schrijft de Poolse journalist Dariusz Dobek van Przeglad Sportowy Onet.

De reden voor de moeizame relatie tussen het Poolse team en hun superster zou zijn respectloze en diva-achtige gedrag zijn. Volgens Dobek zou Lewandowski zijn teamgenoten en de technische staf in de kleedkamer hebben uitgescholden na de 2-0 overwinning tegen Malta in maart.

