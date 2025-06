Nieuwe domper voor fans ADO Den Haag na gemiste kans op promotie: cultheld zet punt achter loopbaan

Tom Beugelsdijk is bezig aan zijn laatste wedstrijden als profvoetballer. Na afloop van de nacompetitie met Scheveningen hangt hij zijn schoenen aan de wilgen. Beugelsdijk kreeg niet alleen vanwege zijn voetbalkunsten landelijke bekendheid gedurende zijn loopbaan, maar ook vanwege zijn opvallende persoonlijkheid en uitspraken.

Zijn carrière als profvoetballer begon als huurling bij FC Dordrecht. Hij werd verhuurd door ADO Den Haag, waar hij later uit zou groeien tot een cultheld. In Dordrecht maakte de nu 34-jarige verdediger in 2010 zijn debuut op twintigjarige leeftijd. Tien minuten voor tijd mocht hij invallen. De ploeg stond met 0-1 achter tegen SC Cambuur. Hij kon echter geen verandering meer brengen aan de score.

Doelpunt tegen Ajax

Na twee seizoenen op huurbasis in de eerste divisie keerde Beugelsdijk in de zomer van 2012 terug bij ADO Den Haag, waar trainer Maurice Steijn hem een plek in de eredivisieploeg gaf. Het vertrouwen werd meteen beloond: in zijn eerste wedstrijd als basisspeler kopte Beugelsdijk zijn eerste goal binnen tegen Ajax.

'Rustaagh'

De Hagenaar, met een typische Haagse tongval, heeft misschien wel het grootste gedeelte van zijn landelijke bekendheid te danken aan acties buiten het veld. Eén van de gebeurtenissen waardoor hij grote bekendheid kreeg ontstond tijdens een interview. Beugelsdijk verscheen in de persruimte na een wedstrijd met een flink rood aangelopen gezicht door de warmte. "Rooie," noemde een verslaggever hem, waarna hij plat Haags antwoordde met "rustaagh".

Dat fragment ging viraal op sociale media. Maar het ging verder dan dat, het werd een stop-woord van tal van mensen, het fragment kwam in zo'n beetje elke talkshow aan bod en er ontstond zelfs een kledingmerk van het woord. Waar Beugelsdijk zich ook bevond, overal werd hij wel nageroepen met het Haagse woord. Tot aan vervelens toe.

Matchfixing

De media-aandacht rondom de Hagenaar was echter niet altijd positief of grappig. Het Openbaar Ministerie verdacht de voetballer een aantal jaar geleden van matchfixing. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Toch kwam hij er niet helemaal ongeschonden van af: de KNVB schorste hem een aantal duels voor het gokken op wedstrijden in de competities waarin hij uitkwam.

