Manchester City heeft zondag in eigen huis overtuigend gewonnen van stadsgenoot Manchester United. Het werd liefst 3-0, mede dankzij twee treffers van Erling Haaland. De ploeg van Pep Guardiola staat na de zege pas op zes punten uit twee wedstrijden.

United heeft 4 punten uit vier duels. Voor de 197e stadsderby was er een eerbetoon aan de op 46-jarige leeftijd overleden bokser en City-fan Ricky Hatton.

Doelman Gianluigi Donnarumma stond voor het eerst in het doel van City. Coach Pep Guardiola gaf Tijjani Reijnders een basisplaats en zette Nathan Aké op de bank. Bij United stond Matthijs de Ligt vanaf het begin in het veld en was Joshua Zirkzee reserve. Aké en Zirkzee vielen nog wel in.

City kreeg na achttien seconden al de eerste mogelijkheid via Haaland. De Noorse spits schoot voorlangs. Foden kopte in de achttiende minuut wel raak uit een voorzet van Jérémy Doku. Haaland maakte in de 53e en in de 68e minuut de 2-0 en de 3-0 voor City.

Manchester United wacht komend weekend alweer een nieuwe kraker, wanneer Chelsea op bezoek komt. Ook City staat een zware dobber te wachten, met de uitwedstrijd tegen Arsenal. Ondertussen spelen The Citizens komende donderdag ook nog tegen Napoli in de Champions League.

