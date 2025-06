'De timing van deze inzinking bij de Oranje Leeuwinnen is rampzalig': waarom het EK op een drama afstevent

De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. Na dertien wedstrijden met slechts één nederlaag is het vertrouwen in één interlandbreak tot het dieptepunt gezakt. De afgang tegen Duitsland en het teleurstellende gelijkspel tegen een zwak Schotland temperen het optimisme rondom de ploeg van Andries Jonker voor het aanstaande EK in Zwitserland aanzienlijk.

Jonker weigert te spreken van 'prangende zorgen', en ook speelsters als Jill Roord en Sherida Spitse proberen het optimisme overeind te houden. Maar laten we eerlijk zijn: dit Oranje oogde in alle opzichten kwetsbaar. Tactisch naïef, fysiek onmachtig en mentaal fragiel. Tegen Duitsland werd het elftal volledig ontmanteld; tegen Schotland, een ploeg van aanzienlijk lager niveau, wist Oranje in de tweede helft amper een vuist te maken.

Zorgwekkende situatie

Het meest zorgwekkende was niet de uitslag tegen Schotland (1-1), maar de manier waarop de speelsters tweede helft voor de dag kwamen: geen bezieling, geen automatismen, en een pijnlijk gebrek aan vertrouwen. En dat terwijl er op het EK een loodzware poule wacht met Frankrijk, Engeland en Wales — stuk voor stuk tegenstanders die collectief én individueel beter georganiseerd zijn dan het Schotland waar Oranje nu al moeite mee had.

De timing van deze inzinking is rampzalig. In plaats van een team dat op stoom raakt richting het EK, zien we een elftal dat stuurloos ronddobbert en ineens terug lijkt bij af. Hoewel het begrijpelijk is dat de speelsters een lang en intens seizoen achter de rug hebben bij hun clubs en toe zijn aan vakantie, rijst de vraag of een korte onderbreking van amper twee weken wel genoeg is om je volledig op te laden. Daar mag ernstig aan getwijfeld worden.

Werk aan de winkel voor Jonker

De enige kans om de positieve vibe weer terug te krijgen bij het Oranje-legioen ligt in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Maar die wedstrijd zal weinig waarde hebben als Jonker er niet in slaagt om binnen vier weken opnieuw een team te smeden dat durft, bijt en negentig minuten lang gelooft in eigen kunnen. Opvallend is dat sinds bekend werd dat Jonker na het EK vertrekt, het lijkt alsof hij de speelsters nauwelijks nog weet te bereiken. Het wordt dan ook een hels karwei om het vertrouwen binnen de ploeg weer terug te winnen.

Het EK nadert, maar de recente prestaties van de Oranje Leeuwinnen roepen vooral toenemende zorgen op. Hoewel het winnen van het toernooi het ultieme doel is, lijkt een pijnlijk afscheid van Jonker met een tegenvallend EK op dit moment realistischer. De kans dat de koffers al na de groepsfase gepakt moeten worden, lijkt immens. Als de speelsters na hun vakantie op dezelfde manier voor de dag komen, dreigt een zomer vol gemiste kansen en harde conclusies.

EK staat voor de deur

Voor de Oranje Leeuwinnen begint het EK in Zwitserland op 5 juli met de belangrijke wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen zware duels met op 9 juli een ontmoeting met Europees kampioen Engeland en op 12 juli een clash met Frankrijk. Het belooft hoe dan ook een lastige groepsfase te worden voor Nederland. Alleen de beste twee landen per groep gaan door.