Go Ahead Eagles heeft zich donderdagavond dapper geweerd tegen Olympique Lyon. De ploeg knokte zich na een sensationeel begin helemaal in de wedstrijd, maar ondanks veel kansen en dreiging vanuit de Eagles, wisten ze helaas niet weer te stunten in Frankrijk. Lyon won met 2-1 in eigen huis.

Na een vroeg eerste doelpunt van Lyon door Afonso Moreira maakten de Eagles hun achterstand vrijwel meteen goed via spits Milan Smit. De openingsfase bleef spectaculair en de Fransen pakten na elf minuten alweer de voorsprong door een doelpunt van Pavel Sulc. De ploeg uit Deventer kwam ook nog goed weg met een bal die via de binnenkant van de paal uit het doel ketste. De rest van de eerste helft verliep rustiger dan het eerste kwartier, de teams hielden elkaar redelijk in evenwicht.

De tweede helft verliep een stuk tammer dan de eerste, totdat Go Ahead Eagles richting het einde toch nog erin begon te geloven en nog vol op de aanval ging. Tevergeefs, want een doelpunt bleef voor de ploeg van Melvin Boel helaas uit. Ook de Fransen wisten ondanks nog wat late kansen niet meer te scoren.

Hoop op overwintering blijft

Fans van Go Ahead Eagles zijn door de gewonnen wedstrijden tegen Panathinaikos en Aston Villa gaan geloven in een eventuele plek in de playoffs voor de knock-out fase. Hoewel het na de nederlaag tegen Olympique Lyon een moeilijker verhaal wordt, is het zeker niet onmogelijk. Nu staan ze met zes punten uit zes wedstrijden buiten de top 24. Maar met nog twee duels voor de boeg tegen Nice (uit) en Braga (thuis) is er genoeg kans voor de ploeg van Boel om een plek in de tussenronde veilig te stellen.

