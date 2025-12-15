Ajax speelt de afgelopen weken met steeds meer jonge spelers. Eén van de tieners die sinds kort regelmatig zijn opwachting mag maken, is verdediger Aaron Bouwman. De 18-jarige verdediger heeft nu ook een verbeterd contract gekregen.

Bouwman had een contract tot de zomer van 2027 in Amsterdam. Maar na een aantal goede weken, waarin hij door interim-trainer Fred Grim voor de leeuwen werd gegooid bij Ajax 1, heeft hij een nieuwe overeenkomst gekregen. Hij ligt nu tot medio 2030 vast bij de recordkampioen.

Directeur voetbal Marijn Beuker is maar wat blij met de contractverlenging: "Aaron is een speler die verdedigende betrouwbaarheid met voetballend vermogen combineert en heeft in korte tijd laten zien dat hij de stap naar Ajax 1 aankan. Hij is een moderne verdediger die past bij de manier waarop wij binnen de club willen spelen en ontwikkelen. De afgelopen wedstrijden heeft hij laten zien dat hij een speler is met een enorm potentieel. Deze contractverlenging is een logisch gevolg van zijn ontwikkeling en hij verdient hiermee het vertrouwen dat wij in zijn toekomst bij Ajax zien."

Basisplekken voor de jeugd

Bouwman kreeg afgelopen zondag nog een basisplaats in De Klassieker tegen Feyenoord. Opvallend feitje: elke keer als Bouwman in Ajax 1 speelt, winnen de geplaagde Amsterdammers. In drie van de vijf wedstrijden werd zelfs de nul gehouden. Tegen Feyenoord werd het dan ook 2-0.

De Haarlemmer was in zijn tweede Eredivisie-wedstrijd al trefzeker. Hij maakte na een uur spelen de 2-0 tegen FC Groningen. Dat bleek ook de eindstand. Naast Bouwman komen ook Jorthy Mokio (17), Rayane Bounida (19), Sean Steur (17) en Don-Angelo Konadu (19) steeds meer minuten van Grim. Zij spelen normaliter hun wedstrijden voor Jong Ajax.

