Aaron Bouwman beleefde een bijzondere tweede wedstrijd in het eerste elftal van Ajax. Wat een moment moest worden in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, veranderde door het vuurwerkincident van zondag in een wedstrijd zonder publiek. Toch maakte de jonge verdediger, die toegeeft veel naar Virgil van Dijk te kijken, zijn eerste doelpunt voor Ajax 1.

Oorspronkelijk had Bouwman gehoopt op een optreden voor een volle ArenA, maar dat werd hem niet gegund. "Het is jammer dat er geen familie bij mag zijn", vertelt hij tijdens de persconferentie na de 2-0 zege van Ajax op Groningen. De wedstrijd van zondag werd tot tweemaal toe stilgelegd door vuurwerk op de F-Side, de plek waar Bouwman van jongs af aan te vinden was. "Mijn vader stond daar altijd", deelt hij. Het incident maakte indruk op de jonge speler. "Natuurlijk schrik je als er vuurpijlen naast je ontploffen."

Eindelijk weer minuten voor Bouwman

Door een blessure van Josip Sutalo kreeg Bouwman, die eerder zijn debuut maakte tegen Telstar, opnieuw een basisplaats. Dat betekende het einde van een lange wachtperiode van drie maanden, waarin onder meer een blessure hem eventjes aan de kant hield. "Dat is natuurlijk wel lastig, vooral mentaal. Fysiek is het wel goed geweest, want ik ben wel sterker geworden. Nu moet ik de draad gewoon weer oppakken", aldus Bouwman.

Interim-trainer Fred Grim benadrukt dat Bouwman opstellen geen risico was. "We zijn een bepaalde weg ingeslagen. Dan is het logisch om voor Bouwman te kiezen en Itakura te laten staan", legt Grim uit. Hij verwees naar de keuze om de Japanse speler op het middenveld te laten spelen. "We zetten ergens op in. Als je dan meteen gaat schuiven, krijg je op het middenveld weer mutaties. Dan krijg je geen vastigheid."

Zelfkritisch op eigen optreden

Bouwman was kritisch op zijn eigen prestatie. "Het kon beter, vooral verdedigend maakte ik wel wat foutjes. Aan de bal vond ik mezelf wel goed", geeft de Haarlemmer toe. Hij noemde Virgil van Dijk als een verdediger waar hij naar opkijkt. "Van Dijk is mijn voorbeeld. Ik geniet van zijn uitstraling en kan verdedigend heel veel van hem leren."

De jonge verdediger weet ook waar hij zichzelf wil verbeteren: zijn positionering. "Bij sommige voorzetten raak ik mijn man nog kwijt, waardoor ik te laat in het duel ben. Persoonlijk was ik soms wat slap in de duels. Sowieso in de voorzetten vanaf de zijkant. Het mag wel wat agressiever", vervolgt Bouwman, die veel heeft aan Japans international Ko Itakura. "Hij helpt mij heel veel, vooral qua positie kiezen en coaching. Hij vertelt met dan hoe ik moet staan en dat ik beter te veel kan zeggen dan te weinig."

Doelpunt als kers op de taart

Toch bekroonde Bouwman zijn basisplek dinsdagmiddag met een doelpunt. "Ik zou sowieso naar de eerste paal komen. Ik verleng hem gewoon goed. Het is dezelfde goal die ik ook bij Jong maakte", verwijst hij naar zijn eerdere doelpunt tegen FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie. "Het doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Celtic was mooi, maar deze was veel belangrijker."

