Slecht nieuws voor Joshua Zirkzee: Manchester United lijkt meer dan 100 miljoen uit te geven

De kans is groot dat Joshua Zirkzee er flink wat concurrenten bij krijgt bij Manchester United. De Nederlandse spits stelt net als veel ploeggenoten hevig teleur bij de in verval geraakte topclub. Daardoor wordt op verzoek van manager Ruben Amorim de portemonnee tevoorschijn getoverd om nieuwe aanvallers te verleiden.

Amorim volgde in het najaar van 2024 de ontslagen Erik ten Hag op, maar gaf al meermaals aan niet tevreden te zijn met veel van zijn selectiespelers. Volgens The Guardian heeft hij een paar gedroomde aankopen op het oog, maar die komen niet voor een appel en een ei naar Old Trafford.

De Portugees zou Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderes) en Liam Delap (Ipswich Town) naar Manchester willen lokken. Hoeveel ze moeten kosten, is al duidelijk. Cunha heeft een clausule in het contract staan waardoor hij voor liefst 73 miljoen overgenomen kan worden. Ook Delap, een lichtpuntje bij het al bijna zeker gedegradeerde Ipswich, heeft zo'n regeling. Hij zou voor 35 miljoen over te nemen zijn.

Nederlandse spits (25) verovert Engeland en schiet ploeg naar de Premier League Leeds United is terug in de Premier League. De Engelse club dankt een Nederlandse spits voor een geweldig seizoen in het Championship. Bij PSV brak hij nooit door, maar Engeland ligt inmiddels aan de voeten van Joël Piroe.

Deze spelers mogen weg

Die miljoenen moeten bekostigd worden door het vertrek van meerdere spelers. Het verhuurde trio Jadon Sancho, Antony en Marcus Rashford hoeft naar verluidt niet terug te keren. Ook de tegenvallende Rasmus Hojlund en de grootverdiener Casemiro kunnen uitkijken naar een andere club.

Veel goals

Mocht dit allemaal lukken, dan is Zirkzee verlost van Hojlund maar krijgt hij er twee concurrenten in topvorm bij. Cunha maakte tot nog toe bij laagvlieger Wolves maar liefst 14 doelpunten in de competitie. En ook Delap wist al 12 keer te scoren en zorgde daarmee voor bijna 40% van alle goals voor Ipswich.

Dat zijn aantallen waar ze voorin bij United van dromen. Zowel Hojlund als Zirkzee scoren nauwelijks in de competitie. Bruno Fernandes is met 8 goals en 9 assists een zeldzaam lichtpuntje, maar voorin scoren de spitsen zelden. In de Premier League weten alleen Everton, West Ham United, Ipswich, Leicester city en Southampton minder doelpunten te maken.

Hopeloos seizoen

United staat met nog vijf duels te spelen slechts veertiende en beleeft in de competitie een hopeloos seizoen. Toch is er nog kans op één prijs: de Europa League. Na een bizarre wedstrijd tegen Olympique Lyon staat de ploeg van Amorim in de halve fianle .Daar treft het Athletic Bilbao

Manchester United-verdediger deelt verdrietige reden van plotseling vertrek uit stadion: 'Hoofd in tweeën' Manchester United-verdediger Victor Lindelöf moest in de kwartfinale van de Europa League tegen Olympique Lyon plots in de rust het stadion verlaten. De Zweed zat op de bank, maar snelde richting het ziekenhuis. Zijn vriendin maakte enkele dagen later de verdrietige reden bekend.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.