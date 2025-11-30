Op zondagavond werd het duel tussen Ajax en FC Groningen definitief gestaakt nadat de Amsterdamse aanhang meermaals vuurwerk op het veld gooide. De KNVB heeft inmiddels de datum bekendgemaakt wanneer de wedstrijd wordt ingehaald.

De KNVB laat in een tweet weten dat het gestaakte duel aankomende dinsdag 2 december om 14.30 wordt uitgespeeld. Daarbij zijn ook maatregelen getroffen, want er is geen publiek welkom, zo laat de Nederlandse voetbalbond weten.

Onderzoek

Ook zal de KNVB onderzoek doen naar het incident. "Er zal een tuchtrechtelijk onderzoek plaatsvinden naar aanleiding van de onacceptabele gebeurtenissen rond het duel van zondagavond", zo wordt geschreven in de tweet.

Gestaakt

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA werd al binnen een paar minuten stilgelegd. De harde kern van de Amsterdammers bracht een eerbetoon aan een overleden supporter door een volledig vak vol vuurwerk af te steken. Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde de spelers direct naar binnen.

De arbiter sprak schande van de situatie. "De stand van zaken is dat er net overleg is geweest. Daarin is heel duidelijk besproken dat wat hier gebeurt niet kan. Als je eigen fans en spelers in de ogen wil raken, dan moet je hiermee doorgaan. Schandalig gewoon, deze poppenkast. Er wordt echt vuurwerk op het veld geschoten. Dit heeft echt niks met voetbal te maken", stelde hij bij ESPN.

Uiteindelijk leek het er, na ruim een half uur, op dat de wedstrijd toch hervat zou worden. Maar daar stak de F-Side een stokje voor. Binnen enkele seconden vlogen er opnieuw fakkels en vuurwerkbommen het veld op, waardoor de spelers weer naar binnen moesten. Ditmaal werd het duel definitief gestaakt.

