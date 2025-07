De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, heeft zich uitgesproken over de situatie van Vitesse. Hij benadrukt het belang van de voetbalclub voor de stad, maar heeft toch een teleurstellende boodschap.

Marcouchhoopt dat Vitesse van de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB een kans krijgt om te kunnen voortbestaan. "Ik weet dat het de zoveelste keer is dat er een besluit valt, maar ik hoop dat de commissie verschillende factoren laat meewegen. Zoals de rijke historie en het grote maatschappelijke belang van de voetbalclub", zegt Marcouch in een telefonisch gesprek met het ANP op de dag dat de commissie zich buigt over de toekomst van Vitesse.

Vitesse ging in beroep tegen het besluit van de KNVB om de proflicentie van de club per 11 juli in te trekken. De KNVB stelt dat Vitesse structureel en langdurig het licentiesysteem heeft ondermijnd en ondanks eerdere toezeggingen daarmee is doorgegaan. Het beroep dient deze vrijdag en een uitspraak volgt later.

Historie

Marcouch hoopt als burgemeester van Arnhem dat Vitesse komend seizoen mag meedoen in de eerste divisie. "Ik snap heel goed dat de KNVB recht van spreken heeft en dat de regels moeten worden nageleefd. Ik hoop dat Vitesse de kans krijgt om met de beoogde nieuwe eigenaren, die geworteld zijn in de regio, aan een mooie toekomst te werken. En dat een club met een historie van 133 jaar blijft bestaan."

Meer dan een club

Volgens Marcouch is Vitesse meer dan een voetbalclub. De maatschappelijke waarde van de club is wat hem betreft heel groot. "Mensen uit alle lagen van de bevolking identificeren zich met Vitesse. De club is bij veel projecten buiten het voetbal betrokken. Vitesse inspireert mensen. En is onlosmakelijk met Arnhem verbonden. De club maakt onderdeel uit van de identiteit van onze stad."

'Geen vangnet'

De burgemeester spreekt zijn morele steun uit, maar laat weten dat Vitesse niet hoeft te rekenen op financiële hulp van de gemeente. "In het verleden is daar wel sprake van geweest. Maar de gemeente dient niet als vangnet. Zo is het Nederlandse betaald voetbal ook niet georganiseerd."

Volgens Marcouch is het zaak dat er in Nederland goed gekeken wordt naar de structuur van de clubs in het betaald voetbal. Hij vindt het niet wenselijk dat een instituut als Vitesse in handen is van een buitenlandse eigenaar met veel geld. "Ik zat een keer bij Vitesse-ADO Den Haag naast de Russische eigenaar van Vitesse. Daarnaast zat oud-politicus Ad Melkert voor ADO naast de Chinese eigenaar van die club. Terwijl beide supportersgroepen hun eigen liedjes zongen. Toen dacht ik wel: 'Waar zijn we mee bezig?'. Het zou mooi zijn als Vitesse weer van de Arnhemmers wordt."

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.