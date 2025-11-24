Hugo Borst wist dat zijn scherpe woorden over Frenkie de Jong zouden schuren, maar zó fel had hij de reacties niet ingeschat. De columnist schrijft in zijn nieuwe AD-stuk dat hij de afgelopen week 'verketterd' is om zijn analyse dat Frenkie in zekere zin overschat zou zijn.

Volgens Borst was het niet eens zijn bedoeling om een rel te veroorzaken. Hij wilde het deze week eigenlijk hebben over sneeuw en voetbal, maar één alinea over De Jong bleek explosief genoeg. "Een lont in een kruitvat", noemt hij het. Kennissen wezen hem op de stortvloed aan online reacties. "De teneur: dat ik beter van Frenkie af zou blijven."

Hugo Borst mikpunt van kritiek

De discussie bleef niet beperkt tot fans. Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, reageerde uitvoerig met een analyse die in detail uitlegde waarom Frenkie volgens hem juist wél onmisbaar is. Borst las het met een glimlach: "Een wiskundig verhaal." Het onderstreepte vooral hoe diep de waardering voor De Jong in het Nederlandse voetbal verankerd zit.

Toch kreeg Borst ook steun, alleen durfde niemand dat hardop te zeggen. Hij ontving een reeks berichten van iemand die namens 'een groep amateurtrainers' sprak: "Dank, dank, dank voor je stuk. Wij durven dit alleen stiekem onderling te zeggen." Borst was verbaasd over de toon. "Is voetbal religieuze materie? Is kritiek op een speler inmiddels godslastering?", vraagt hij zich af.

De 'onaantastbare' Frenkie

Dat juist De Jong zoveel emoties oproept, verrast hem niet meer. De middenvelder van Barcelona is al jaren een soort voetbalicoon, iemand die volgens veel fans onaantastbaar is. Borst ziet het anders en vindt dat er te weinig kritisch naar zijn rendement wordt gekeken, een mening die hem deze week duur kwam te staan.

De Jong kijkt toe tijdens feestavond in Camp Nou

Hoewel Borst deze week volop kritiek kreeg, kreeg De Jong zelf geen kans om zijn ongelijk op het veld te bewijzen. De middenvelder was geschorst na zijn rode kaart en miste daardoor de feestelijke terugkeer van Barcelona in het vernieuwde Camp Nou. Barça won zonder hem overtuigend met 4-0 van Athletic Bilbao, een avond waarop vooral tienerster Lamine Yamal de show stal.

Voor Barcelona was het een wedstrijd vol symboliek: terug in hun iconische stadion, een bruisende sfeer en een ploeg die vanaf de eerste minuut domineerde. Zonder De Jong op het middenveld liep het soepel - Lewandowski, Ferran Torres en Fermín López zorgden voor de doelpuntenregen.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.