Terwijl in België iedereen al zat te wachten op de presentatie van Alfred Schreuder bij Anderlecht, blijkt dat toch niet zo zeker als gedacht. De Telegraaf meldt donderdagmorgen dat de Nederlander dolgraag wil, maar zijn huidige werkgever wil dat niet. Zo blijft Schreuder voorlopig 'vastzitten' in de zandbak.

Alfred Schreuder is sinds zijn ontslag bij Ajax actief in de Verenigde Arabische Emiraten en nu in Saoedi-Arabië. De broer van Dick Schreuder zit bij Al-Diraiyah FC en acteert op het tweede niveau van het land. Daar staan ze momenteel derde en daarmee zijn ze in de race voor promotie. Schreuder kwam in december bij de club, maar wilde nu eigenlijk alweer weggaan.

Schreuder niet naar België

De trainer zag het wel zitten om te vertrekken naar België, waar hij eerder bij Club Brugge succesvol was. Anderlecht was geïnteresseerd in zijn diensten nadat ze Besnik Hasi hadden ontslagen. De club staat vierde in de Belgische Pro League en is nu op zoek naar een nieuwe trainer.

Er werd ook al gesproken met oud-AZ-trainer Maarten Martens, Paul Simons en met Jon Dahl Tomasson. Ze bedankten zelf voor de job, waarna Anderlecht vol inzette op de broer van NEC-succestrainer Dick Schreuder. Volgens De Telegraaf gaat Alfred Schreuder geen stennis schoppen in Saoedi-Arabië en respecteert hij de beslissing van de club.

