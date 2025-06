Nieuwe wending in soap rondom voortbestaan Vitesse: Arnhemse club in crisis zet cruciale stap

Vitesse heeft een cruciale stap gezet in de strijd om het behoud van de proflicentie. De firma Crop wordt de nieuwe accountant van de voetbalclub uit Arnhem, zo meldt De Gelderlander. Het accountantskantoor uit Midden-Nederland gaat op maandag het contract ondertekenen met de noodlijdende club.

De samenwerking met Crop is van levensbelang voor Vitesse. Om de proflicentie te behouden, is het voor de eerstedivisionist verplicht een accountant in dienst te hebben. Die licentie ligt momenteel staat op het spel bij de licentiecommissie van de KNVB. Volgens dat orgaan schendt de club uit Arnhem al jarenlang stelselmatig de regels van het betaald voetbal, wat aanleiding is om de vergunning mogelijk in te trekken.

Door de overnameproblemen balanceert Vitesse voor het tweede jaar op rij op het randje van de afgrond. In de zomer van 2024 werd de licentie al eens ingetrokken, maar na een beroep en met de nodige verlenging van deadlines wist de club toen op het nippertje te overleven. Pas in augustus, vlak voor de aftrap van het nieuwe seizoen, gaf de KNVB uiteindelijk groen licht. Dit leidde tot een flink feest in Arnhem.

Belangrijke stap

Met de komst van Crop heeft Vitesse een belangrijke stap gezet in het licentieproces. Het bedrijf is de opvolger van het veelbesproken BDO. Dat accountantskantoor besloot afgelopen seizoen de samenwerking met de club te beëindigen. De samenwerking kwam ten einde na de diepe crisis die Arnhem trof, veroorzaakt door de overnameperikelen rond de Amerikaan Coley Parry, de latere betrokkenheid van zakenman Guus Franke uit Gelderland en aanhoudende vragen over Russische connecties. Door al deze ontwikkelingen raakte de relatie met BDO ernstig verstoord.

Dramatische samenwerking

Voor BDO liep de samenwerking met Vitesse uit op een regelrechte ramp. Het accountantskantoor kreeg van het Bureau Financieel Toezicht een forse boete van 1,3 miljoen euro opgelegd. De sanctie volgde op schendingen van de antiwitwaswetgeving. Aanleiding was een opvallende transactie van 6,2 miljoen euro, afkomstig van voormalig eigenaar Valeri Oyf, die het bedrag in drie afzonderlijke stortingen overmaakte aan Vitesse.

Daarnaast lagen BDO en Vitesse met elkaar overhoop over de financiële gang van zaken en de betrouwbaarheid ervan. Het accountantskantoor weigerde geruime tijd zijn handtekening te zetten onder de jaarrekening van het seizoen 2022/2023. Daarmee kwam het voortbestaan van de club destijds ook al in gevaar.

Vitesse is maandenlang bezig geweest om de overeenkomst te kunnen sluiten met Crop. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan. Ook met BDO zijn nog gesprekken gevoerd. Volgens Vitesse heeft Crop inmiddels een controle uitgevoerd en is het hele proces bovendien beoordeeld door een externe adviseur.