Vitesse-icoon Theo Janssen platgebeld na zorgwekkend nieuws: 'Ik gun al die mensen écht rust'

Oud-speler en clubicoon Theo Janssen heeft met gemengde gevoelens gereageerd op het nieuws dat Vitesse zijn proflicentie dreigt kwijt te raken. Hoewel hij officieel nog geen bericht heeft ontvangen, is hij naar eigen zeggen niet verrast door de situatie. "Dan weet je: hier gaat wat gebeuren", stelt Janssen.

Vitesse kreeg vrijdagochtend zorgwekkend nieuws van de licentiecommissie: ze krijgen geen proflicentie voor komend seizoen. "Tot nu toe heb ik nog niks gehoord, maar ik word veel gebeld en ben niet verrast", laat Janssen desgevraagd weten aan Sportnieuws.nl.

'Gun al die mensen écht rust'

Voor Vitesse breekt opnieuw een onzekere periode aan. De Arnhemmer vertelt tegenover De Gelderlander uitgebreid zijn verhaal. "Vitesse gaat net als vorig jaar een lastige periode in, opnieuw moet de club procederen, opnieuw is er de onzekerheid die maanden kan duren. Dan kan je alleen maar hopen dat het goedkomt."

Vorig jaar kreeg de club op het allerlaatste moment toch groen licht om aan de competitie te beginnen, maar dat scenario leverde volgens Janssen grote problemen op. "We hoorden vorig jaar pas een week voor de competitie dat we toch een proflicentie kregen. Op het allerlaatste moment moesten er nog trainers en spelers worden aangetrokken. Dat is voor niemand goed. Zeker niet voor de supporters en medewerkers van de club, ik gun al die mensen echt rust."

Op afstand, maar nog steeds betrokken

Janssen, die jarenlang een belangrijke rol speelde als zowel speler als betrokken clubman, benadrukt dat hij momenteel enkel vanuit een adviserende rol actief is. "Dit keer op keer moeten meemaken is heel zwaar. Ik ben weg bij de club, tussen haakjes dan. Ik ben nog wel betrokken als adviseur, maar hou me alleen bezig met voetbaltechnische zaken."

Met de bestuurlijke uitdagingen wil hij zich deze keer niet meer bemoeien. "Van de situatie eromheen weet ik niks en dat wil ik ook niet. Vorig jaar zat ik er middenin en dat bracht veel onrust bij mij, je volgt alles, wilt alles weten. Nu heb ik het naast me neergelegd, ik heb er geen invloed op."

Hoop op een stabiele toekomst

Janssen spreekt zijn zorgen uit over de toekomst van Vitesse, maar legt de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij anderen. "De aandeelhouders en de sterkhouders van de club wel, zij moeten opnieuw met een oplossing komen. Van mij mag deze club nooit omvallen, maar dit moet geen jaarlijks terugkerend iets worden", sluit de oud-middenvelder af.