Extreme reactie van voormalig Vitesse-speler: 'Kan me niets schelen dat ik een hartaanval had'

Voetballer Sam Hutchinson (35), een voormalig speler van Vitesse, zegt dat hij eerder in mei 2025 op het veld een hartaanval had. Dat was in het duel tussen Wimbledon en Grimsby Town, waarin de middenvelder opvallend genoeg de enige goal maakte.

Hutchison werd in de zesde minuut geveld door een hartaanval, aldus GBNews. Na die wedstrijd, op 2 mei 2025, liet hij zich niet onmiddellijk onderzoeken. Hij dacht dat de pijn op zijn borst wel weer zou wegebben. Dat leek aanvankelijk ook zo, waarna hij, alhoewel hij zich niet heel comfortabel voelde, verder ging met de pot.

Verrot

Maar toen erna de klachten terugkeerden, liet hij zichzelf toch binnenste buiten keren. Toen kwam aan het licht dat hij een hartaanval had gekregen.

"Ik voelde me zo verrot tijdens de wedstrijd om een of andere reden", zei de speler na het duel. "Het voelde niet lekker bij mijn borstkas en ik wilde gewisseld worden na zes minuten. Ik knokte door, als een oorlogspaard."

Pijn

"Het deed aardig wat pijn", zo gaat hij verder op de website van Wimbledon. "Ik sprak de trainer na de wedstrijd, toen de adrenaline uit mijn lichaam trok en de pijn bij mijn borstkas toenam. We reden naar Nottingham voor een onderzoek."

Daar bleek dat een tak van een slagader voor 75 procent geblokkeerd was. Hij moest vijf dagen in het ziekenhuis blijven, vervolgens werd een stent (klein buisje) geplaatst om de blokkade te omzeilen. "Ik ben nu aan het revalideren", zegt Hutchinson.

'Kan me niks schelen'

"Ik heb maandag zelfs gerend, geloof het of niet. Veel mensen zeggen me dat ik rustig aan moet doen, maar eigenlijk voel me best goed. Wel is het verschrikkelijk dat ik maandag niet kan spelen in de play-off tegen Walsall", zegt hij.

Sam Hutchinson has bravely chosen to tell his story after experiencing heart complications and undergoing surgery recently.



Sam has also taken this opportunity to thank everyone for their unwavering support.



We’re all with you Hutch. ❤️ #AFCW 🟡🔵 pic.twitter.com/BpZe7Ten05 — AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) May 20, 2025

"Ik denk dat het best kan. Het zou gevaarlijk zijn, maar ik kan spelen. Ik zou dat geweldig vinden. Helaas gaat het niet gebeuren. Toen me dat verteld werd in het ziekenhuis stortte mijn wereld in. Want het enige wat ik wil doen is voetballen. Het kon me niks schelen dat ik een hartaanval had."

Vitesse

In het seizoen 2013-2014 werd Sam Hutchinson door Chelsea uitgeleend aan Vitesse. Destijds bestonden er warme banden tussen de clubs. Ook was hij jeugdinternational voor Engeland.