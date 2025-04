Met dit geldvermogen verlaat Kevin De Bruyne Manchester City: 'Deze mensen gaven mij alles'

Liefst tien jaar was topvoetballer Kevin De Bruyne (33) verbonden aan Manchester City. In die periode stapelden de titels zich op bij zowel de Engelse club als bij de Belgische middenvelder. Nu is de tijd gekomen voor een nieuw avontuur. Voor het geld hoeft 'Ginger Pele' het niet te doen.

De in Gent geboren De Bruyne kwam via Genk, Chelsea, Werder Bremen en Wolfsburg bij Manchester City uit. Hij speelde een kleine 300 wedstrijden voor de Citizens. Daarvoor werd de Belgische sporter van het jaar in 2015 uiteraard rijkelijk voor beloond, want Manchester City is een van de kapitaalkrachtigste clubs ter wereld.

Vermogen van Kevin de Bruyne

Volgens de Britse nieuwssite GBNews.com heeft De Bruyne een vermogen van 55 miljoen Pond, wat neerkomt op bijna 65 miljoen Euro.

Het toeval wil trouwens dat Manchester City destijds, in 2015, ook 55 miljoen Pond aan Wolfsburg betaalde voor de transfer van De Bruyne. Dat was destijds de tweede hoogste transfersom die een Engelse club ooit had betaald. Het record was gevestigd bij de deal van Angel di Mari naar Manchester United (59,7 miljoen Pond).

In het hart

Op Instagram schreef de vaste waarde in de Premier League van de afgelopen tien jaar dit: "Niets aan dit is makkelijk om te schrijven, maar als voetballers weten we allemaal dat deze dag ooit komt. Die dag is nu aangebroken – en jullie verdienen het om het als eersten van mij te horen. Voetbal bracht me bij jullie – en bij deze stad. Ik jaagde mijn droom na, niet wetende dat deze periode mijn leven zou veranderen. Deze stad. Deze club."

"Deze mensen... gaven mij ALLES. Ik had geen andere keus dan ALLES terug te geven! En weet je wat – we wonnen ook alles. Of we het nu leuk vinden of niet, het is tijd om afscheid te nemen. Suri, Rome, Mason, Michele en ik zijn ontzettend dankbaar voor wat deze plek voor onze familie heeft betekend. Manchester zal voor altijd in het paspoort van onze kinderen staan – en nog belangrijker, in elk van onze harten."

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.