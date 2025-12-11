Er is veel te doen om het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Waar eerst al de nodige verbazing was rondom de tamelijk bizarre loting, is er nu woede vanwege de torenhoge ticketprijzen.

De supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) klaagt namelijk over de 'buitensporige' ticketprijzen voor het WK voetbal van 2026. FSE roept de FIFA op om onmiddellijk de ticketverkoop te stoppen, in overleg te treden met alle betrokken partijen en de prijsstructuur opnieuw te bekijken.

"Football Supporters Europe is verbaasd over de buitensporige ticketprijzen die de FIFA oplegt", zo meldt FSE in een persbericht. Vooral de kaarten die landen krijgen toegewezen voor hun officiële supportersgroepen of loyaliteitsprogramma's zouden 'astronomisch' duur zijn.

Vijf keer zoveel als in Qatar

Volgens FSE moet een fan nu minstens 6900 dollar (zo’n 6000 euro) betalen om zijn of haar land van de eerste wedstrijd tot en met de finale te volgen. Dat is bijna vijf keer zoveel als tijdens het WK van 2022 in Qatar.

De supportersorganisatie wijst er ook op dat de organisatie in eerdere stukken veel lagere prijzen had genoemd. In een document uit 2018 was sprake van tickets vanaf 21 dollar. Ook zou volgens diezelfde informatie de goedkoopste volledige route tot en met de finale 2242 dollar kosten.

"Waar zijn deze tickets gebleven?", vraagt FSE zich af. "Die belofte is inmiddels volledig verdwenen.”

Loting

Hiermee is er in korte tijd wéér kritiek gekomen rondom de organisatie van het WK. Zo was afgelopen vrijdag het nodige te doen om de loting van het toernooi. Er werd namelijk een opmerkelijke show van gemaakt, met hoofdrollen voor de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-baas Gianni Infantino.

Zo deed de voetbalbond er alles aan om de president in het zonnetje te zetten. Ze hadden zelfs een heuse prijs voor hem over. Trump kreeg de eer om de allereerste FIFA Peace Prize vanwege zijn verdiensten om vrede op aarde te stichten. Dit leverde de nodige kritieken op.

Alles over het WK voetbal

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.